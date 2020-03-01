Игра, которая облегчит состояние при болезнях мозга

Японские ученые сделали открытие, которое будет полезным людям с болезнью Паркинсона, деменцией и другими заболеваниями, связанными с нарушением когнитивных способностей.

Им следует чаще играть в пинг-понг, пишет New Atlas. Из-за того, что игра требует хорошей координации рук и глаз, внимательности и быстрой реакции, она поможет людям с болезнями мозга чувствовать себя лучше.

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Суть исследования

Ученые провели исследование, к которому привлекли 12 пациентов, средний возраст которых 73 года. Все участники имели болезнь Паркинсона – легкой или средней тяжести. Их состояние оценили в начале эксперимента, а затем рекомендовали еженедельные сессии пинг-понга, участники играли около пяти часов.

После того, исследователи вновь проверили состояние здоровья участников и заметили значительный прогресс. Пациенты лучше говорили, одевались, вставали с кровати и ходили, а также писали от руки.

Признаки были заметны и внешне: улучшились выражение лица, осанка, тремор рук был менее заметным, увеличилась подвижность затылочных мышц.

Болезнь Паркинсона – что это? Болезнь Паркинсона – тяжелое неврологическое заболевание, распространенное среди лиц среднего и пожилого возраста, для которого характерны заторможенность движений, тремор, нарушение рефлексов.

"Хотя это исследование небольшое, результаты перспективные, поскольку они свидетельствуют о том, что пинг-понг может быть недорогой и доступной терапией, которая может улучшить некоторые симптомы болезни Паркинсона. Сейчас мы планируем гораздо больше исследований для подтверждения этих выводов", – резюмировали авторы исследования.

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