24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Минздрав может возглавить Илья Емец: что о нем известно

- Читати новину українською
Илья Емец может возглавить Минздрав

Вероятно, на внеочередном заседании Рады депутаты назначат нового руководителя Министерства здравоохранения. Возможным кандидатом на эту должность является Илья Емец. Примечательно, что Емец уже возглавлял Минздрав во времена Януковича.

О том, что Илья Емец может возглавить Минздрав сообщили сразу несколько СМИ.

Читайте также: Обновленное правительство: на кого будут ставить при изменении премьера Гончарука и министров

В 2003-2010 и с 2011 года Емец возглавлял Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. С декабря 2010 по май 2011 года министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, ведь занимал должность министра меньше чем год.

Биография Ильи Емца

Илья Емец родился 21 февраля 1956 года в городе Воркута (Россия) в многодетной украинской семье.

Образование и врачебная карьера

В 1979 году окончил Киевский медицинский институт, в 1983 г. – клиническую ординатуру в Институте сердечно-сосудистой хирургии. В начале 90-х получил лицензию на право медицинской практики в Австралии, Канаде и Франции. До 1998 года работал в кардиохирургических центрах этих стран.

После возвращения в Украину, Емец возглавил Центр детской кардиохирургии ИССХ АМН Украины. Впоследствии в 2003 году возглавил Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.


Емец первым на постсоветском пространстве оперировал младенцев/Фото: ukurier.gov.ua

Илья Емец первым в Украине начал проводить сложные операции младенцев с пороками сердца, внедрял в практику пластические операции на клапанах сердца без использования искусственных протезов. Сделал три операции по пересадке сердца.

Опыт работы в правительстве

У Емца есть опыт работы в правительстве – возглавлял Минздрав Украины с декабря 2010 по май 2011 года в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, ведь занимал должность министра меньше чем год.


Илья Емец возглавлял Минздрав во времена правления Януковича/Фото: stopcor.org

21 февраля Владимир Зеленский назначил Илью Емца в состав рабочей группы, которая должна проанализировать ход реформы украинской медицины, которую внедряла Ульяна Супрун.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Каким будет состав будущего Кабмина Дениса Шмыгаля
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Кабинет Министров Украины Новости Здоровье Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук