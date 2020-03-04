Минздрав может возглавить Илья Емец: что о нем известно

Вероятно, на внеочередном заседании Рады депутаты назначат нового руководителя Министерства здравоохранения. Возможным кандидатом на эту должность является Илья Емец. Примечательно, что Емец уже возглавлял Минздрав во времена Януковича.

О том, что Илья Емец может возглавить Минздрав сообщили сразу несколько СМИ.

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В 2003-2010 и с 2011 года Емец возглавлял Центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. С декабря 2010 по май 2011 года министерство здравоохранения в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, ведь занимал должность министра меньше чем год.

Биография Ильи Емца

Илья Емец родился 21 февраля 1956 года в городе Воркута (Россия) в многодетной украинской семье.

Образование и врачебная карьера

В 1979 году окончил Киевский медицинский институт, в 1983 г. – клиническую ординатуру в Институте сердечно-сосудистой хирургии. В начале 90-х получил лицензию на право медицинской практики в Австралии, Канаде и Франции. До 1998 года работал в кардиохирургических центрах этих стран.

После возвращения в Украину, Емец возглавил Центр детской кардиохирургии ИССХ АМН Украины. Впоследствии в 2003 году возглавил Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.



Емец первым на постсоветском пространстве оперировал младенцев/Фото: ukurier.gov.ua

Илья Емец первым в Украине начал проводить сложные операции младенцев с пороками сердца, внедрял в практику пластические операции на клапанах сердца без использования искусственных протезов. Сделал три операции по пересадке сердца.

Опыт работы в правительстве

У Емца есть опыт работы в правительстве – возглавлял Минздрав Украины с декабря 2010 по май 2011 года в правительстве Николая Азарова. Емец не подпадает под действие закона о люстрации, ведь занимал должность министра меньше чем год.



Илья Емец возглавлял Минздрав во времена правления Януковича/Фото: stopcor.org

21 февраля Владимир Зеленский назначил Илью Емца в состав рабочей группы, которая должна проанализировать ход реформы украинской медицины, которую внедряла Ульяна Супрун.

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