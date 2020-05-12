Иммунитет к коронавирусу могут получить только 8% пациентов: кто в этой группе

Полноценный иммунитет возникает только у 7-8% переболевших COVID-19. Все остальные либо вообще его не получают, либо он у них слабый и быстро исчезает.

Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова, пишет Хайтек+.

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Исследовательница говорит о том, что большинство людей, которые переболели коронавирусом COVID-19, не получают никакой защиты от повторного заражения, а главное – можно забыть про коллективный иммунитет, поскольку он, судя по этим данным, никогда не сформируется.

У нас есть пациенты, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них выработались антитела к коронавирусу. Таких пациентов 7 – 8 процентов. Это означает, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, поэтому у таких пациентов нет иммунитета к COVID-19,

– заявила Анча Баранова.

Сильный и длительный иммунитет формируется только у семи-восьми процентов людей, которые переболели COVID-19, – преимущественно у тех, у кого течение болезни было тяжелым. Именно их антитела можно использовать для лечения других больных реконвалесцентной плазмой.

У остальных – примерно у 85% пациентов – иммунитет к коронавирусной инфекции формируется различной силы.



Иммунитет к коронавирусу может совсем не сформироваться / Фото Unsplash

У некоторых больных, по словам исследовательницы, уровень антител заметно падает в течение первого же месяца после выздоровления. У этой группы возникает риск повторного заражения.

Такое распределение эффективности иммунитета объясняется тем, что люди по-разному переносят заболевания.

Лучший иммунитет получают люди с тяжелым течением коронавируса

В частности, ученые выяснили, что лучший иммунитет формируется у людей старшего возраста, перенесших тяжелое течение COVID-19.

Ученая уточнила, что результаты наблюдений и измерений были получены китайскими учеными под руководством профессора Фан Ву в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных учреждений.

Это подтверждают заявления экспертов Всемирной организации здравоохранения, которые неоднократно предупреждали о том, что пока нет никаких доказательств того, что у людей, которые переболели коронавирусом, вырабатывается иммунитет к инфекции.

Именно поэтому ВОЗ настойчиво критиковал идею выдачи так называемых "паспортов иммунитета", которые бы позволили освободить людей, уже переболевших COVID-19, от ограничений самоизоляции и социального дистанцирования, вернули бы их на рабочие места.

ВОЗ обращает внимание на те же факты, о которых говорит эксперт – часть людей, которые выздоровели от Сovid-19, не получает иммунитета, а у части он слабый и быстро сходит на нет. Это означает, что они потенциально подвержены повторному заражению.

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