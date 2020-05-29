Иммунитет к коронавирусу может длиться всего полгода, – исследование

Учитывая другие коронавирусы человека, исследователи из Амстердамского университета пришли к выводу, что иммунитет к COVID-19 может длиться всего до 6 месяцев.

Раннее исследование, опубликованное на ResearchGate, ставит под сомнение введение "паспортов иммунитета" и делает невозможным выработку коллективного иммунитета к COVID-19. Отметим, что это препринт, который еще не прошел рецензирование.

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Как проводилось исследование

В исследовании приняло участие 10 мужчин в возрасте от 27 до 40 лет. Специалисты определяли уровень антител в их организме после заражения любым из четырех сезонных коронавирусов человека. Тест на выявление антител делали с интервалом 3-6 месяцев.

Исследователи установили, что существует "тревожно короткая продолжительность защитного иммунитета к коронавирусам". Они отметили, после 6 месяцев после первого заражения уровень антител к заболеванию значительно снижается. Зато повторные случаи заражения коронавирусами у людей встречаются преимущественно через 12 месяцев после первой встречи с заболеванием.

Ученые подчеркнули, что четыре штамма коронавирусов человека являются биологически различными и имеют мало общего кроме того, что вызывают симптомы простуды.

Все-таки они (коронавирусы – ред.), кажется, вызывают кратковременный иммунитет с быстрой потерей антител. Это может быть общим знаменателем коронавирусов человека,

– говорится в исследовании.

Что это может означать для COVID-19

Исследователи отметили, что если SARS-CoV-2 в будущем также будет сезонным, то можно ожидать подобной схемы.

Если через 6 месяцев после заражения иммунитет к COVID-19 также теряется, то перспектива выработки коллективного иммунитета представляется весьма маловероятной. В таком случае надежную защиту сможет предоставить только вакцинация.