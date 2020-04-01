Иммунитет к коронавирусу: жители одной провинции Италии совсем не болеют COVID-19
У жителей итальянской провинции Феррара есть иммунитет к коронавирусу. Ученые выдвинули несколько теорий, почему у них не возникает симптомов COVID-19.
Об этом сообщает La Nuova Ferrara.
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Ученые считают, что это естественная устойчивость к природе. Такая теория вызвана низкой статистикой случаев заболевания в регионе. В Ферраре с начала эпидемии всего 307 человек заболели коронавирусом.
А регион Эмилия-Романья, в который входит провинция, занимает второе место в Италии по количеству инфицированных COVID-19.
В Ферраре не болеют COVID-19 / lanuovaferrara.gelocal.it
Откуда появился иммунитет?
Причины этого явления пока неясны, но иммунитет на коронавирус у местных жителей может быть связан с талассемией (наследственным заболеванием крови) или с тем, что в провинции распространена малярия.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
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