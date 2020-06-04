Ученые объяснили, почему люди, которые не болели коронавирусом нового типа, имеют иммунитет к инфекции. Согласно исследованию, в организме таких людей есть вспомогательные Т-клетки, которые способны распознавать и реагировать на опасный вирус.

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Cell.

Читайте также: В Швеции пожалели об отсутствии карантина из-за большой смертности

Перекрестная реакция организма

Ученые назвали вероятной причиной наличия иммунитета к вирусу SARS-CoV-2, перекрестную реакцию.

Что такое перекрестная реакцияЭто когда в организме развиваются Т-клетки в ответ на другой вирус, они реагируют на подобный, но ранее не известный патоген.

Т-клетки могут остаться после предыдущего контакта человека с другим видом коронавируса – вероятно, одним из четырех, которые вызывают простуду.

По словам ученых, именно эти клетки могут формировать более быстрый и сильный иммунный ответ.

Интересно Эпидемиолог объяснил, почему возможна 2 волна эпидемии коронавируса

Суть исследования

Среди групп пациентов, инфицированных коронавирусом, которых исследовали, только две группы имели тяжелое течение, остальные 90% имели легкую или умеренную форму инфекции.

Однако некоторые скептики считают, что пока рано делать выводы, что перекрестная реакция играет какую-то роль в том, как протекает в организме человека COVID-19.

Впрочем, авторы исследования отмечают, что "иммунная система связана с инфекцией, которую уже поборол организм, если это сильное влияние, у вас будет сильная иммунная реакция".