Иммунные клетки "советуются" с другими клетками перед активацией

Ученые сделали новое открытие в работе иммунной системы. Оказывается, что перед активацией клетки "советуются" с другими.

Ученые и врачи давно знают, что иммунные клетки мигрируют в место инфекции – мы видим воспаление, отек, покраснение и чувствуем боль, пишет MedicalXpress.

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Как работают иммунные клетки?

Теперь исследователи из Северо-Западного и Вашингтонского университетов обнаружили новые доказательства того, что эти скопления являются не просто следствием иммунной активации. Иммунные клетки "прислушиваются" к своим соседям, прежде чем решить, должна ли активизироваться иммунная система.



Иммунные клетки слаженно борются с угрозами / pixabay.com

Иммунная система организма постоянно работает над поддержанием тонкого баланса. Когда возникает угроза, система должна реагировать достаточно сильно, чтобы бороться с инфекцией или болезнью, но не настолько, чтобы нанести вред.

Это ранее неизвестные аспекты иммунной функции. Клетки принимают скоординированное решение. Не активируются по одной, а коллективно решают, сколько их будет привлечено. Вместе система сможет отразить угрозу без опасного чрезмерного реагирования,

– сказал Джошуа Леонард, один из руководителей исследования.

Почему это важно?

Понимание того, как активировать иммунный ответ, приведет к появлению новых методов лечения хронических аутоиммунных заболеваний или мобилизации иммунной системы для борьбы с раком.

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