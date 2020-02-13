Иммунные клетки "советуются" с другими клетками перед активацией
Ученые сделали новое открытие в работе иммунной системы. Оказывается, что перед активацией клетки "советуются" с другими.
Ученые и врачи давно знают, что иммунные клетки мигрируют в место инфекции – мы видим воспаление, отек, покраснение и чувствуем боль, пишет MedicalXpress.
Также на тему: Как понять, что у вас проблемы с иммунитетом
Как работают иммунные клетки?
Теперь исследователи из Северо-Западного и Вашингтонского университетов обнаружили новые доказательства того, что эти скопления являются не просто следствием иммунной активации. Иммунные клетки "прислушиваются" к своим соседям, прежде чем решить, должна ли активизироваться иммунная система.
Иммунные клетки слаженно борются с угрозами / pixabay.com
Иммунная система организма постоянно работает над поддержанием тонкого баланса. Когда возникает угроза, система должна реагировать достаточно сильно, чтобы бороться с инфекцией или болезнью, но не настолько, чтобы нанести вред.
Это ранее неизвестные аспекты иммунной функции. Клетки принимают скоординированное решение. Не активируются по одной, а коллективно решают, сколько их будет привлечено. Вместе система сможет отразить угрозу без опасного чрезмерного реагирования,
– сказал Джошуа Леонард, один из руководителей исследования.
Почему это важно?
Понимание того, как активировать иммунный ответ, приведет к появлению новых методов лечения хронических аутоиммунных заболеваний или мобилизации иммунной системы для борьбы с раком.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.