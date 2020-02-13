24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Иммунные клетки "советуются" с другими клетками перед активацией

32 Читати новину українською
Как работают иммунные клетки / pixabay.com

Ученые сделали новое открытие в работе иммунной системы. Оказывается, что перед активацией клетки "советуются" с другими.

Ученые и врачи давно знают, что иммунные клетки мигрируют в место инфекции – мы видим воспаление, отек, покраснение и чувствуем боль, пишет MedicalXpress.

Также на тему: Как понять, что у вас проблемы с иммунитетом

Как работают иммунные клетки?

Теперь исследователи из Северо-Западного и Вашингтонского университетов обнаружили новые доказательства того, что эти скопления являются не просто следствием иммунной активации. Иммунные клетки "прислушиваются" к своим соседям, прежде чем решить, должна ли активизироваться иммунная система.

Імунні клітини злагоджено боряться з загрозами
Иммунные клетки слаженно борются с угрозами / pixabay.com

Иммунная система организма постоянно работает над поддержанием тонкого баланса. Когда возникает угроза, система должна реагировать достаточно сильно, чтобы бороться с инфекцией или болезнью, но не настолько, чтобы нанести вред.

Это ранее неизвестные аспекты иммунной функции. Клетки принимают скоординированное решение. Не активируются по одной, а коллективно решают, сколько их будет привлечено. Вместе система сможет отразить угрозу без опасного чрезмерного реагирования,
– сказал Джошуа Леонард, один из руководителей исследования.

Почему это важно?

Понимание того, как активировать иммунный ответ, приведет к появлению новых методов лечения хронических аутоиммунных заболеваний или мобилизации иммунной системы для борьбы с раком.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Сретение Господне: дата и главные традиции и приметы этого праздника
сегодня
26186
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Имуннитет Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 февраля 15:09 Оскар-2020: все главные награды получили вегетарианцы
Анастасія Манюхіна 2791
9 февраля 17:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 10207
7 февраля 16:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза 797
6 февраля 18:00 Женское обрезание: как и для чего издеваются над телом и почему это недопустимо
Анастасія Кушпіт 3308
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 8461
Новости
Больше новостей
Залиште відгук