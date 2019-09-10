Что такое импетиго: причины, симптомы и лечение стрептодермии

Импетиго (стрептодермия) – одна из самых частых бактериальных инфекций у детей, преимущественно возникает у малышей 2-5 лет.

Оно характеризуется образованием желтоватой корки, похожей на мед.

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Почему возникает импетиго?

Причина – бактерии: золотистый стафилококк (S.aureus) и пиогенный стрептококк (S.pyogenes). Предрасполагающие факторы: нарушение барьерной функции кожи (атопический дерматит, ксероз, раны), системные заболевания (сахарный диабет), иммунодефицитные состояния. Заразное заболевание, передается при контакте кожи с кожей и загрязненными предметами.

Симптомы импетиго

Бывает первичным, то есть возникает на здоровой коже, и вторичным, когда инфекция развивается на уже пострадавшей ранее коже. Может быть буллезным, то есть с формированием крупных пузырей, и небуллезным, когда высыпания проявляются мелкими гнойничками и пузырьками, на месте которых остаются красные эрозии с характерными желтыми корками.

Поражает верхние слои кожи, но без лечения может распространяться глубже. Диагноз ставится на основании клинической картины, для определения возбудителя производят посев.

Лечение импетиго

Лечение зависит от типа и тяжести течения. При количестве очагов высыпаний меньше 3-5, достаточно наружной терапии.

Наружные антибактериальные мази с содержанием мупироцина наносятся на очаги с предварительной очисткой очага от чешуек. При множественных очагах или при неэффективности наружного лечения применяется антибактериальная терапия внутрь курсом 7 дней.

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