"Имплант начал выпадать из груди": шведка пострадала от пластической операции в Турции

27-летняя шведка и мама двоих детей Анжелика Исаксен решила сделать пластику по увеличению груди в одной из турецких клиник, о которой она узнала в социальной сети инстаграм. Имплант выпал из груди через недели после перенесенной операции в Турции.

Анжелика Исаксен решила откровенно рассказать все, что с ней случилось, для того, чтобы предостеречь других женщин быть осторожными при выборе клиники и пластического хирурга. А также для того, чтобы другие пациентки не экономили на пластических операциях. Об этом пишет издание Daily Mail.

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Так, мама двоих детей решила сделать свою вторую пластическую операцию на груди. В инстаграме она увидела, как много звезд рекламируют одну турецкую клинику без названия с бюджетными ценами на пластику и множеством положительных отзывов.

За 6 тысяч фунтов стерлингов девушка увеличила грудь, однако в течение нескольких дней ее грудь с правой стороны пожелтела, стала ярко-красной и пульсировала от боли, в клинике сказали, что побочные эффекты были "нормальными".

"Через два дня моя грудь начала кровоточить, но мне сказали, что это" нормально"... Они (врачи) не сняли ленту, чтобы увидеть, что происходит. Я предполагаю, что лента держала разрез вместе", – рассказала Анжелика.



Анжелика Исаксен / Caters News Agency / Daily Mail

Через две недели, вернувшись домой, шрам под грудью с правой стороны начал раскрываться и имплантат выскакивал из него. Впоследствии Исаксен удалили оба импланта в Швеции, где также сообщили наличии у нее в организме золотистого стафилококка.