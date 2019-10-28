Как понять, что у вас проблемы с иммунитетом

Иммунодефицит – состояние, при котором иммунная система не способна выполнять правильно свою функцию – защищать организм от внешних факторов (вирусы, бактерии, грибы и др.) и собственных измененных клеток.

Иммунодефициты бывают врожденными – первичными (связаны с генетическими нарушениями) и приобретенным (возникает после серьезного внешнего воздействия, такого как радиация, химиотерапия, СПИД и др.).

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Врожденный иммунодефицит, может проявиться в 40 и в 50 лет. Пациенты с первичным иммунодефицитом погибают без выставленного диагноза, но, при своевременной диагностике и адекватной терапии, эти люди могут жить полноценной жизнью и иметь здоровых детей.

Родиться ребенок с первичным иммунодефицитом может у абсолютно здоровых родителей. Проявления разнообразны, признаками иммунодефицита могут быть не только склонность к частым инфекциям, но и к аутоиммунным заболеваниям, более частого возникновения опухолей.

Признаки иммунодефицита у детей

Отставание младенца в весе из-за диареи; Непонятная повторяющаяся сыпь у детей до года; Рецидивирующие грибковые инфекции кожи и слизистых оболочек у детей старше одного года; Случаи иммунодефицитов или ранних смертей от инфекций в семье; Две или более тяжелых синуситов в течение года; Две или более пневмоний в течение года; Восемь и более гнойных отитов в течение года; Антибактериальная терапия, проводимая более двух месяцев без эффекта; Осложнения при проведении вакцинации ослабленными живыми вакцинами (БЦЖ, полиомиелит); Тяжелые инфекции, вызванные атипичными микроорганизмами (например, пневмоцистная инфекция, атипичные микобактерии, плесневые грибки); Заболевания, вызванные бактериями безопасными для здорового человека; Две и более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис);

Признаки иммунодефицитов у взрослых

Два и более отита на год; Два и более тяжелых обострения синусита в год; Две и более пневмонии в год или одна пневмония в год, более двух лет подряд; Необходимость применения антибиотиков внутривенно для достижения контроля инфекционного процесса; Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов; Стойкий жидкий кал с потерей массы тела; Два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции; Атипичное течение гематологических и аутоиммунных заболеваний; Рецидивирующие системные инфекции, вызванные микобактериями; Рецидивирующие грибковое поражение слизистых оболочек и кожи; Заболевания, вызванные бактериями безопасными для здорового человека; Две и более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис).

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