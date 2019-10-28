Как понять, что у вас проблемы с иммунитетом

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Проблемы с иммунитетом – симптомы иммунодефицита человека
Плохой иммунитет: признаки / pixabay.com

Иммунодефицит – состояние, при котором иммунная система не способна выполнять правильно свою функцию – защищать организм от внешних факторов (вирусы, бактерии, грибы и др.) и собственных измененных клеток.

Иммунодефициты бывают врожденными – первичными (связаны с генетическими нарушениями) и приобретенным (возникает после серьезного внешнего воздействия, такого как радиация, химиотерапия, СПИД и др.).

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Врожденный иммунодефицит, может проявиться в 40 и в 50 лет. Пациенты с первичным иммунодефицитом погибают без выставленного диагноза, но, при своевременной диагностике и адекватной терапии, эти люди могут жить полноценной жизнью и иметь здоровых детей.

Родиться ребенок с первичным иммунодефицитом может у абсолютно здоровых родителей. Проявления разнообразны, признаками иммунодефицита могут быть не только склонность к частым инфекциям, но и к аутоиммунным заболеваниям, более частого возникновения опухолей.

Признаки иммунодефицита у детей

  1. Отставание младенца в весе из-за диареи;
  2. Непонятная повторяющаяся сыпь у детей до года;
  3. Рецидивирующие грибковые инфекции кожи и слизистых оболочек у детей старше одного года;
  4. Случаи иммунодефицитов или ранних смертей от инфекций в семье;
  5. Две или более тяжелых синуситов в течение года;
  6. Две или более пневмоний в течение года;
  7. Восемь и более гнойных отитов в течение года;
  8. Антибактериальная терапия, проводимая более двух месяцев без эффекта;
  9. Осложнения при проведении вакцинации ослабленными живыми вакцинами (БЦЖ, полиомиелит);
  10. Тяжелые инфекции, вызванные атипичными микроорганизмами (например, пневмоцистная инфекция, атипичные микобактерии, плесневые грибки);
  11. Заболевания, вызванные бактериями безопасными для здорового человека;
  12. Две и более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис);

Признаки иммунодефицитов у взрослых

  1. Два и более отита на год;
  2. Два и более тяжелых обострения синусита в год;
  3. Две и более пневмонии в год или одна пневмония в год, более двух лет подряд;
  4. Необходимость применения антибиотиков внутривенно для достижения контроля инфекционного процесса;
  5. Повторяющиеся глубокие абсцессы кожи или внутренних органов;
  6. Стойкий жидкий кал с потерей массы тела;
  7. Два и более эпизода тяжелой генерализованной инфекции;
  8. Атипичное течение гематологических и аутоиммунных заболеваний;
  9. Рецидивирующие системные инфекции, вызванные микобактериями;
  10. Рецидивирующие грибковое поражение слизистых оболочек и кожи;
  11. Заболевания, вызванные бактериями безопасными для здорового человека;
  12. Две и более генерализованные инфекции (менингит, остеомиелит, септический артрит, эмпиема плевры, сепсис).

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Имуннитет
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