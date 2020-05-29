В индийском штате Уттар-Прадеш группа обезьян напала на лабораторию медицинского колледжа в Мееруте. Нападавшие похитили образцы крови пациентов с коронавирусом и скрылись в неизвестном направлении.

Группа обезьян похитила образцы крови трех пациентов, которые лечатся от коронавируса, сообщает India Today.

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Инцидент произошел внутри помещения Меерутского медицинского колледжа во время сбора образцов у больных. Один из врачей колледжа рассказал, что обезьяны из этого региона являются настоящими серийными правонарушителями, и подобные случаи уже случались в прошлом.

На видео видно, как одна из обезьян сидит на дереве и жует набор для сбора образцов. Свидетели происшествия уже написали заявление об инциденте, но разбойников до сих пор не поймали. Офицер района Анил Дингра заявил, что дело расследуется.

В кампусе опасаются, чтобы этот инцидент не стал причиной распространения инфекции. Пока непонятно, контактировали ли обезьяны с кровью, какие были их дальнейшие действия и могут ли эти животные заразиться коронавирусом. Пока что нет данных о том, могут ли обезьяны передавать COVID-19.

Обезьяны похитили образцы пациентов с коронавирусом: смотрите видео с места происшествия