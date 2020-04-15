Индия бесплатно предоставила Украине 30 тысяч таблеток гидроксихлорохина

Индия предоставит Украине 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина для борьбы с COVID-19. Лекарства решили отправить в Украину несмотря на запрет экспорта препарата в Индии.

Индийское правительство предоставит Украине на безвозмездной основе партию в 30 тыс. таблеток гидроксихлорохина, который используют для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

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По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, решение о поставке лекарств в Украину было принято после запрета экспорта препарата из Индии.

Я хочу выразить искреннюю благодарность индийскому правительству за помощь. Даже несмотря на запрет экспорта гидроксихлорохина за границу, наши индийские друзья приняли это важное для Украины решение,

– заявил Кулеба.

Далее препараты передадут Министерству здравоохранения, которое распределит лекарство среди медицинских учреждений.

Гидроксихлорохин является действующим веществом препарата Плаквенил. Гидроксихлорохин применяют для лечения ревматоидного артрита или системной красной волчанки.

Важно! По данным CDC, нет данных о результатах клинических испытаний гидроксилхлорина для лечения COVID-19, чтобы включать его в клинические рекомендации.



Протекание коронавирус / Инфографика 24 Канала

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