Индонезия хочет увеличить поток туристов с помощью массажа для увеличения членов

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Массаж в Индонезии / sergey-gora.livejournal.com/

Правительство Индонезии планирует привлечь больше туристов в страну с помощью массажа Мак Эрот, который якобы увеличивает пенис.

Об этом сообщил министр здравоохранения Индонезии Тераван Агус Путранто, пишет Vice.

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Путранто отнес Мак Эрот к традиционным медицинским техникам Индонезии, которые должны помочь иностранным путешественникам.

Нам следует распространять идею традиционной медицины для продвижения туризма. У нас есть невероятная индустрия травяной медицины, о которой никто не знает за пределами Индонезии,
– сказал Путранто.

Індонезія хоче привернути туристів нетрадиційною медициною
Индонезия хочет привлечь туристов нетрадиционной медициной

Еще одной гордостью медицинского туризма Путранто назвал массаж керок, который предусматривает создание синяков и кровотечений на спине с помощью монет и деревянных шариков.

"Не стоит недооценивать керок. Представьте, сколько на нем можно заработать, поставив сто кабинок и обслуживая каждого клиента 20 минут", – сказал Путранто.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Путешествия Индонезия Секс Мужское здоровье
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