Индонезия разместит больных коронавирусом на необитаемом острове

В Индонезии планируют разместить инфицированных новым видом коронавируса на необитаемом острове Галанг.

Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

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Н острове Галанг сохранились несколько зданий, используемых в 1979-1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама. Поэтому они будут использоваться как больницы. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству.

По словам властей Индонезии, госпиталь будет также карантинным центром и сможет принять до тысячи пациентов.

Как выглядит необитаемый остров Галанг: смотрите фото из соцсетей

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