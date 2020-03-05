24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

Индонезия разместит больных коронавирусом на необитаемом острове

- Читати новину українською

В Индонезии планируют разместить инфицированных новым видом коронавируса на необитаемом острове Галанг.

Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на главнокомандующего вооруженных сил Хади Тьяджанто.

Читайте также: Новые Санжары: завершается обсервациям эвакуированных из Уханя

Н острове Галанг сохранились несколько зданий, используемых в 1979-1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама. Поэтому они будут использоваться как больницы. На острове есть доступ к чистой воде и электричеству.

По словам властей Индонезии, госпиталь будет также карантинным центром и сможет принять до тысячи пациентов.

Как выглядит необитаемый остров Галанг: смотрите фото из соцсетей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ferry Zoe (@y_ferry_d)

 

 

 

 

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Гороскоп на 5 марта для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Индонезия Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
4 марта 17:11 Как правильно подобрать очки: советы офтальмолога
Юлія Девда
28 февраля 16:30 Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред
Олександр Бевза
27 февраля 21:00 Тест: Что вы знаете о коронавирусе
Олександр Бевза
27 февраля 14:17 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук