Индус ошибочно определил у себя коронавирус и совершил самоубийство

50-летний фермер из Индии Бала Кришна совершил самоубийство после того, как убедил себя, что он якобы заразился китайским коронавирусом. Перед этим врачи пытались убедить мужчину, что это не Covid-2019. Добавим, что в штате, где жил человек не было зафиксировано ни одного случая заражения, а всего в стране подтвержден коронавирус у трех человек.

Об этом пишет издание Daily Mail. В течение нескольких дней Бала Кришна чувствовал себя плохо и отправился в больницу. Медики сказали индусу, что у него вирусная лихорадка, но это не коронавирус.

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Однако мужчина не поверил в это и, глядя ролики на телефоне о распространении заболевания из Китая, был уверен, что именно коронавирусом он заразился.

Сын мужа вспоминает, как они с семьей пытались успокоить отца и убедить, что он не страдает от смертельной болезни. На это Кришна агрессивно реагировал и бросался камнями в родственников.



Индус убедил себя в том, что заразился коронавирусом / Unsplash

Тогда же сын Балы связался с государственной организацией с помощью номера доверия, но там ему сказали, если его отец не ездил в Китай, волноваться нет причин.

Впоследствии Кришна закрыл своих жену и детей в их доме и отправился к могиле своей матери, где совершил самоубийство. Таким образом человек не хотел распространять болезнь. Родственники не успели его спасти.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Общее количество инфицированных – 60 062 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 5 542 человека.

Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере "Diamond Princess".

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.

11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация не состоялась.