Инфаркт – болезнь, которая "молодеет": симптомы, лечение, первая помощь и причины возникновения

По статистике, ежегодно в Украине происходит как минимум 40 тысяч инфарктов. При этом ишемическая болезнь сердца диагностирована примерно у каждого четвертого взрослого украинца, то есть почти у 9 миллионов человек, она уносит жизни более чем у 215 тысяч соотечественников.

24 Канал обратился к кардиологу Центра кардиохирургической помощи МС "Добробут" Екатерины Ревенко, чтобы узнать, что такое инфаркт, почему возникает, как распознать, какую первую помощь нужно оказать больному, какие существуют новейшие методы лечения и что делать, чтобы уменьшить риск возникновения заболевания.

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Прежде чем говорить об инфаркте миокарда, следует остановиться на ишемической болезни сердца (ИБС). Ведь инфаркт – это как раз одна из форм ИБС. Ишемической болезнью сердца называется нарушение кровотока в сердечных артериях, в результате которого клетки миокарда недополучают или вообще не получают кислорода. Во втором случае из-за отсутствия кислорода определенные участки сердечной мышцы начинают отмирать – это и есть инфаркт,

– рассказала врач-кардиолог Екатерина Ревенко.

Инфаркты классифицируются и по объему поражения, и по месту, где произошла катастрофа, и по наличию или отсутствию осложнений. Также бывают как первичные, так и повторные инфаркты. Впрочем, смысла помнить все нюансы классификации нет, ведь симптомы очень похожи, где бы и какой бы инфаркт не развивался.

Самое важное, что нужно знать из всего этого, – что есть инфаркт трансмуральный, который затрагивает все три слоя сердечной мышцы, то есть поражает всю толщу стенки сердца; и есть инфаркты, когда некроз развивается только в одном слое миокарда. Тяжелый и опасный – трансмуральный, ведь стенка сердца в этом случае поражается более чем на 75%, и миокард теряет способность эффективно сокращаться и качать кровь, то есть выполнять свою главную функцию.

Причины возникновения

Питание клеток миокарда кислородом нарушается, когда артерии сердца, коронарные сосуды сужаются или вообще перекрываются атеросклеротическими бляшками или тромбами. В большинстве случаев сосудистую катастрофу вызывают как раз бляшки – отложения жиров на стенках сосудов. Впрочем, стоит помнить и про тромбы, ведь к инфарктам у молодых людей приводят обычно именно они.

Пораженными могут быть как все артерии, так и одна. Хотя на риск развития инфаркта это не влияет – он может произойти, даже если проблема только в одном сосуде.

Чтобы узнать, в каком состоянии коронарные артерии, проводится инвазивное обследование – коронаровентрикулография. Если пациента с подозрением на ишемическую болезнь сердца вовремя обследовать и устранить выявленные нарушения кровотока (с помощью стентирования – в случае однососудистого поражения, или шунтирования – когда повреждены несколько артерий), инфаркт не случится. Более того – человек полностью выздоровеет, сердце будет работать в полную силу. Вот почему так важно регулярно проходить профосмотры у кардиолога,

– рассказала Екатерина Ревенко.

Возникновение инфаркта

Кстати, многососудистое коронарное шунтирование уже проводится миниинвазивно – через межреберный разрез до 10 см, а не через 25-сантиметровый разрез грудины. Первыми в мире в 2017 году такие операции начали проводить в киевской клинике "Добробут". Метод разработал кардиохирург клиники Александр Бабляк.

Симптомы инфаркта

Сердце – очень сложный орган. Когда ему плохо, он может маскировать свои проблемы в десятки других заболеваний. А иногда вообще страдает молча. Это касается и инфаркта – часто обнаружить его без дополнительного обследования не удается даже врачам. Поэтому и имеем столько пациентов с перенесенным на "ногах инфарктом",

– подчеркнула врач.

Четко определить список симптомов инфаркта сложно. Например, он далеко не всегда сопровождается болью в грудной клетке. Может беспокоить нетипичная для инфаркта (в понимании большинства людей) боль в шее, челюсти или пятке при ходьбе. А может вообще только слабость.

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Однако есть одна формула, которая однозначно указывает на проблемы с сердцем. Если чувствуете, что с вами что-то не так, но в состоянии покоя (когда сели или легли и немного отдохнули) дискомфорт или боль прошли – вам точно нужно как можно быстрее попасть в больницу. Связь: "двигаюсь – плохо; остановился и отдохнул – стало лучше" – повод немедленно обратиться за помощью.

Обычно на инфаркт также указывают:

● любой дискомфорт в грудной клетке или "где-то" в теле, связанный с физическим или эмоциональным нагрузкам. Это стенокардия, приступы которой предшествуют инфаркту в 90% случаев;

● распирающая, сжимающая или жгучая боль в грудной клетке. И это не секундное покалывание – болит дольше, чем 10-15 минут. Затем боль может немного утихнуть, но обязательно возвращается, и уже болит, не переставая;

● изжога, тошнота, даже рвота;

● изменение пульса: он или замедляется до 50 ударов, или ускоряется до 90 ударов и более;

● снижение артериального давления (впрочем, если до инфаркта он был высоким, трудно заметить этот симптом)

● какие-то неспецифические проявления: недомогание, появление непонятного дискомфорта "ни с того ни с сего", внутренний озноб, дрожь в груди, жар, тревога, паника, страх смерти.



Инфаркт: инфографика

Первая помощь при инфаркте

В случае инфаркта все решают первые 2 часа от его начала. Если человеку окажут квалифицированную помощь в течение этого времени (откроют заблокированный сосуд), катастрофических последствий удастся избежать. Если же 2 часа пропустили, начинается массивное отмирание клеток сердечной мышцы. И все, что можно сделать, – это только уменьшить зону поражения. В некоторых случаях правильная помощь в первые 6 часов позволяет спасти около половины клеток.

Поэтому, главное, что нужно сделать для спасения человека, – как можно быстрее доставить его в больницу. А дальше требовать, чтобы помощь была предоставлена ​​по так называемой "быстрой линии", то есть – не сидеть час под кабинетом терапевта, а делаем все, чтобы немедленно попасть к специалисту,

– добавила врач.

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Пока едем в больницу или ждем скорую – даем человеку разжевать (именно разжевать, а не проглотить) 300 мг "аспирина кардио" (должно быть в каждой аптечке). Этот препарат снижает свертываемость крови, поэтому может разблокировать сосуд, который закрылся, и этим уменьшить зону поражения. А вот с популярным у нас нитроглицерином следует быть осторожными: в качестве первой помощи при инфаркте его можно применять только в случае, если препарат был ранее назначен врачом.

Помощь при инфаркте

Группа риска

1. Люди в возрасте более 40 лет. Впрочем, инфаркты действительно "молодеют".

Только за два месяца 2018 года в Центре кардиохирургии клиники "Добробут" мы прооперировали трех молодых людей с инфарктами: одному 34 года, второму – 31, третьему – вообще 22! Между прочим, последний случай очень настораживает: к катастрофе привел тромб, который образовался из-за убийственного коктейля алкоголя и энергетиков. Тяжелый трансмуральный инфаркт диагностировали только через 6 часов (никто не мог подумать, что у юноши такие проблемы с сердцем!). К этому времени сердце было уже настолько растерзанное, что врачи через некоторое время начали говорить о необходимости трансплантации. Однако кардиохирургической бригаде "Благосостояния" во главе с кардиохирургом Александром Бабляком удалось успешно прооперировать родное сердце пациента и спасти парню жизнь,

– рассказала кардиолог.

2. Мужчины – они более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям.

3. Люди с наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям. Если родственники имели или имеют проблемы с сердцем или сосудами, надо быть настороже.

4. Курильщики. Риски инфаркта у 40-летнего курящего и 60-летнего, который не курит, одинаковы.

5. Люди, которые употребляют пищу с высоким содержанием трансжиров и еду, прошедшую глубокую термическую обработку.

6. Люди с высоким артериальным давлением.

Кстати, у упомянутого выше 34-летнего пациента с инфарктом первопричиной болезни было именно высокое давление, которое и запустило 6 лет назад катастрофу. Причем настолько страшную, что в конце 2017 года парню тоже рекомендовали пересадку сердца. Впрочем, и в этом случае кардиохирургам клиники "Добробут" удалось спасти пациента без трансплантации,

– отметила Екатерина Ревенко.

7. Люди с высоким уровнем холестерина. Чтобы держать его под контролем, всем 20-40-летним нужно каждые пять лет, а после 40-ка, а также всем из группы риска – ежегодно делать лабораторный анализ нарушений липидного обмена.

8. Люди, которые ведут малоподвижный образ жизни. Это увеличивает риск инфаркта на 30%.

9. Больные сахарным диабетом. У этих пациентов повышен болевой порог, поэтому они часто не чувствуют симптомов инфаркта.

10. Люди с ожирением.

11. Те, кто постоянно испытывает стресс.

12. Люди с хроническими воспалительными процессами в организме (кариес и грибок на ногтях тоже опасны!).

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Профилактика заболевания

Ишемическая болезнь сердца – как раз тот случай, когда профилактика 100% эффективна. И главное, что помогает избежать заболевания, – здоровый образ жизни. Причем речь идет не про изнурительные тренировки или какие-то заморские диеты. Будьте максимально активными в повседневной жизни; соблюдайте режим свежих овощей, фруктов, мяса и рыбы; спите по 8 часов в сутки избавьтесь от вредных привычек; учитесь справляться с нервным напряжением; вовремя лечите любые воспаления; ежегодно проходите профилактические осмотры у кардиолога; контролируйте содержание холестерина в крови и следите за давлением (рекомендация касается всех после 30 лет).

Редакция 24 Канала желает всем здоровья. Берегите себя!