Информационная гигиена: действенные советы, которые помогут не сойти с ума

9 Читати новину українською
Информационная гигиена / unsplash.com

Сегодня представить жизнь без безумного потока информации просто невозможно. Количество информации все увеличивается, но способность ее воспринимать и обработать почти неизменна.

Благодаря появлению новых технологий и компьютеризации информация стала неотъемлемой частью существования человечества, рассказал семейный врач Виталий Вавшко.

Также по теме: Супрун об информационной гигиене: почему вредно смотреть телевизор

 
Семейный врач Виталий Вавшко
"Информация – это "пища", которая нужна мозгу каждый день, чтобы не терять жизненного тонуса".

Основные правила информационной гигиены

1. Отключите на смартфоне звук. Все равно вы часто его достаете. Не бойтесь, ничего важного вы не пропустите. Зато не будете как собака Павлова, каждый раз тянуться в карман пересмотреть уведомления. Кстати их также отключите. Они отвлекают, поэтому выделите отдельное время на работу со смартфоном.

2. Запомните, вы не обязаны постоянно быть на связи. И вправе отвечать на звонки когда удобно, исключением может быть, если этого требует ваша работа.

3. Не носите смартфон с собой по квартире: ванную, кухню, туалет. Найдите для него конкретное место, и при необходимости пользуйтесь.

4. Контролируйте свое время перед экраном. Если трудно себя контролировать, пользуйтесь специальными программами.

5. Удалите со смартфона "токсичные приложения", которые убивают ваше время.

Смартфон заважає зосередитись
Смартфон мешает сосредоточиться

6. Если не можете контролировать себя и постоянно тянетесь за смартфоном, то придумайте на замену действие в реальном мире: делайте паузы, перед тем как взять смартфон.

7. Начинайте свое утро без смартфона. Помните, есть вещи поважнее и полезнее: медитация, зарядка, туалет, душ, макияж и тому подобное. Приводить в порядок вы должны себя, а не смартфон.

8. Не ешьте информацию с экрана за 1-1,5 часа до сна. Книга перед сном – куда лучший вид информации.

9. Не старайтесь все записывать только в телефон. В этом мире еще сохранились записные книжки, блокноты, ежедневники. Нормальное письмо от руки положительно влияет на вашу психику и повышает эффективность.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Фантастический камбэк "Тоттенхэма" и ничья "Реала" с ПСЖ: результаты Лиги чемпионов 26 ноября
сегодня
3275
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Техно Психология Смартфоны Гаджеты
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
26 ноября 19:47 В каких продуктах больше всего полезных жиров: ответ эксперта
Юлія Девда 275
Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 63409
Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 1992
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 103255
Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8735
Новости
Больше новостей
Залиште відгук