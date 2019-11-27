Информационная гигиена: действенные советы, которые помогут не сойти с ума

Сегодня представить жизнь без безумного потока информации просто невозможно. Количество информации все увеличивается, но способность ее воспринимать и обработать почти неизменна.

Благодаря появлению новых технологий и компьютеризации информация стала неотъемлемой частью существования человечества, рассказал семейный врач Виталий Вавшко.

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Семейный врач Виталий Вавшко "Информация – это "пища", которая нужна мозгу каждый день, чтобы не терять жизненного тонуса".

Основные правила информационной гигиены

1. Отключите на смартфоне звук. Все равно вы часто его достаете. Не бойтесь, ничего важного вы не пропустите. Зато не будете как собака Павлова, каждый раз тянуться в карман пересмотреть уведомления. Кстати их также отключите. Они отвлекают, поэтому выделите отдельное время на работу со смартфоном.

2. Запомните, вы не обязаны постоянно быть на связи. И вправе отвечать на звонки когда удобно, исключением может быть, если этого требует ваша работа.

3. Не носите смартфон с собой по квартире: ванную, кухню, туалет. Найдите для него конкретное место, и при необходимости пользуйтесь.

4. Контролируйте свое время перед экраном. Если трудно себя контролировать, пользуйтесь специальными программами.

5. Удалите со смартфона "токсичные приложения", которые убивают ваше время.



Смартфон мешает сосредоточиться

6. Если не можете контролировать себя и постоянно тянетесь за смартфоном, то придумайте на замену действие в реальном мире: делайте паузы, перед тем как взять смартфон.

7. Начинайте свое утро без смартфона. Помните, есть вещи поважнее и полезнее: медитация, зарядка, туалет, душ, макияж и тому подобное. Приводить в порядок вы должны себя, а не смартфон.

8. Не ешьте информацию с экрана за 1-1,5 часа до сна. Книга перед сном – куда лучший вид информации.

9. Не старайтесь все записывать только в телефон. В этом мире еще сохранились записные книжки, блокноты, ежедневники. Нормальное письмо от руки положительно влияет на вашу психику и повышает эффективность.

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