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Инкубационный период коронавируса на самом деле вдвое длиннее

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Инкубационный период коронавируса может длиться 24 дня / Unsplash

Китайские медики заявили, что инкубационный период коронавируса составляет не 14 дней, как считалось ранее, а может продолжаться до 24 дней. То есть, те люди, которые находились на карантине 14 дней и были выписаны из больницы как здоровые пациенты, у которых не подтвердился вирус, на самом деле могут быть носителями инфекции.

Новые сроки инкубационного периода коронавируса опубликовали в исследовании, соавтором которого является доктор Чжун Наньшань. Именно он первым обнаружил коронавирус SARS в 2003 году и был назначен главным консультантом по управлению текущим кризисом коронавируса.

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Инкубационный период заражения коронавирусом

Согласно данным исследования, текущие рекомендации ВОЗ по карантину продолжительностью 14 дней для всех, кто контактировал с больными, являются неэффективными. Вирус может проявиться через 10 дней после выписки из карантина, причем все это время человек потенциально является заразным для всех, кто с ним общается.


Оболочка вируса покрыта шипованными отростками, напоминающими корону / Фото: Unsplash

Реакция ВОЗ

ВОЗ пока не отреагировала на исследования и новую оценку инкубационного периода коронавируса. Все страны, где введены карантинные мероприятия, по-прежнему ориентируются на 14-дневный срок наблюдения за помещенными в него лицами.

Известно, что число больных в КНР может быть в разы выше из-за несовершенства экспресс-теста на коронавирус. Приблизившись к отметке в 40 тысяч официально больных, местные врачи выяснили, что экспресс-тест на наличие вируса в организме в 50-70% случаев дает ложноотрицательные результаты.

По мнению китайского академика Ван Чена, которого цитирует агентство Sina, "положительный результат при лабораторном исследовании в настоящее время регистрируется только в 30-50% от истинного числа больных".

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Медицина исследования Китай Лечение
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