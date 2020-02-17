Иностранцы, которых Украина эвакуирует из Уханя, останутся на 14-дневный карантин

Уже во вторник, 18 февраля, специальный рейс отправится из Киева в Китай, чтобы эвакуировать граждан Украины из города-ячейки коронавируса. Кроме Украинский, власти приняли решение взять на борт также иностранцев, которые будут 14 дней находиться на обсервации в Украине.

О том, что Украина эвакуирует 49 украинцев и около 25 иностранных граждан из-за смертельного коронавируса в китайском городе Ухань, сообщили в Министерстве здравоохранения.

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По словам заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко, все эвакуированные вместе будут находиться на обсервации в Украине в течение 14 дней.

Ляшко добавил, что в Украине есть два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным. Минздрав не распространяет информацию о местонахождении обсерваторов, чтобы избежать паники среди местного населения.

Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу сказать,

– отметил заместитель министра здравоохранения.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя? Эвакуация граждан Украины должна была состояться во вторник, 11 февраля. Однако за несколько часов до вылета украинцам сообщили о переносе даты без четких подробностей. Впоследствии стало известно, что ее проведут 19 февраля. Перед эвакуацией китайские медики осмотрят всех желающих вернуться в Украину, а на борт впустят только здоровых граждан. Украинцев, а теперь и аргентинцев, будет сопровождать бригада врачей, которые потом останутся с эвакуированными в изоляции.

Коронавирус Covid-19: главное

По состоянию на 16 февраля вирус убил 1669 человек. Общее количество инфицированных достигло 70 тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, в которой свирепствует эпидемия.

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