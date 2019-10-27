Инсульт: как быстро распознать смертельную болезнь

Хронические неинфекционные заболевания, среди которых и болезни сердца, инсульт, рак и сахарный диабет, приводят к более 40 миллионам смертей ежегодно. Около 15 миллионов человек в год преждевременно умирают от таких болезней в возрасте от 30 до 69 лет. Почему улыбка может быть жизненно важной, а "заплетающийся язык" свидетельствует не об устлости, а о кровоизлиянии в мозг – читайте дальше.

Что такое инсульт?

Как и все наши органы, мозг нуждается в кислороде и питательных веществах, поступающих к нему из крови. Это как цепная реакция. Потому стоит лишь прекратить поставку крови в мозг, как его клетки начинают отмирать. Это и называется инсультом. Он может привести к травме мозга, инвалидности или даже смерти.

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Нервные клетки головного мозга управляют всеми функциями нашего организма. Сюда относится движение конечностями, обмен веществ, дыхание, кровообращение, зрение, слух и другие сигналы, поступающие из органов чувств. Простыми словами – это вся наша жизнь. Кстати, каждая из половин головного мозга контролирует функционирование противоположной части тела. То есть инсульт слева приведет к потере функций правой части тела и наоборот.



Если прекратить поставку крови в мозг, то его клетки начинают отмирать

Первым описал инсульт греческий врач Гиппократ еще более двух тысячелетий назад. Тогда этот недуг называли "апоплексией", что с греческого означает "пораженный насилием". Так окрестили прекращение кровообращения, потому что у человека внезапно развивался паралич и изменение самочувствия. Тогда, конечно же, люди мало что знали об анатомии головного мозга, поэтому и причин инсульта или способы его лечения не нашли.

Только в середине XVII века швейцарский патологоанатом Джейкоб Вепфер установил, что у пациентов, умерших от апоплексии, было кровотечение в мозге. Он и исследовал – закупорка одной из кровеносных сосудов мозга может привести к апоплексии.

Какие существуют виды инсульта?

Ишемический – кровоснабжение прекращается из-за сгустка крови, который будто "застрял" в сосуде. Такой вид встречается в 85% случаев. Геморрагический – кровоизлияние в мозг. То есть состояние, когда ослабленный кровеносный сосуд, который поставляет в мозг кровь, лопает. Есть также сопутствующее состояние, называемое транзиторной ишемической атакой. В таком случае кровоснабжение мозга прерывается на время. Такое состояние может длиться от нескольких минут до суток. Но оно означает, что в будущем человек может получить полноценный инсульт.

Симптомы инсульта

Cудинная мозговая катастрофа, как еще называют инсульт, развивается достаточно быстро: от нескольких минут до нескольких часов или дней. В остром периоде, непосредственно после сосудистой катастрофы, развивается состояние, которое можно назвать церебральным шоком. Он характеризуется нарушением движений и ослаблением мышечного тонуса, а также нарушениями речи. Продолжительность этого периода обычно – до трех недель. В это время может развиваться и нарастать отек мозга.

Первые признаки инсульта легко запомнить благодаря аббревиатуре FAST: Каждая буква в переводе с английского означает: F – face (лицо),

A – arm (рука),

S – speech (речь),

T – time (время).

Иногда есть другие признаки, которые могут знаменовать инсульт: – полный паралич 1 стороны тела;

– трудности с пониманием того, что говорят другие;

– проблемы с равновесием и координацией;

– затрудненное глотание – дисфагия;

– внезапная и очень сильная головная боль

– потеря сознания. Первая помощь при инсульте А сейчас к самому важному – человек с инсультом, который получит медицинскую помощь в течение четырех с половиной часов, имеет больше шансов вернуться к полноценной жизни. Если вы заметили хотя бы одно из проявлений инсульта, особенно после эпизода повышенного артериального давления, немедленно вызывайте экстренную помощь. Чем быстрее пациенту окажут профессиональную помощь, тем больше у него шансов избежать тяжелых осложнений. При первых симптомах попросите человека сделать три вещи: – улыбнуться – при инсульте улыбка будет кривой, то есть уголок губ с одной стороны – направлен вниз, а не вверх; – произнести простое предложение – например: "На небе собралось много облаков". Часто при инсульте произношение нарушено; – поднять обе руки – если поднимаются неодинаково, может быть инсульт.

Лечение

Лечение зависит от типа инсульта, и от того, какая часть мозга была поражена и что к этому привело. Инсульты обычно лечат с помощью медикаментов. Сюда входят лекарственные средства: для предотвращения и растворения тромбов, снижения артериального давления и снижения уровня холестерина.

Хирургия может понадобиться для лечения отека мозга и уменьшения риска дальнейшего кровотечения.

После длительного обычно лечения приходит еще один важный этап – реабилитация.

Юрий Фломин, врач-невролог “Чтобы вернуться к независимости от посторонней помощи и полноценной жизни, абсолютное большинство пациентов с устойчивыми послеинсультными нарушениями нуждается в реабилитации. Реабилитация состоит не из уколов или капельниц, а с занятий с физическим терапевтом, эрготерапевтом и логопедом, целью которых является восстановление нарушенных функций и уменьшение потребности в посторонней помощи”

Медики говорят, что стоит следить за артериальным давлением. В идеале оно должно быть 120 на 80. Если же уже превышает показатель 140, риск инсульта возрастает вдвое. Поэтому стоит обратиться к врачу.

Профилактика заболевания

По словам врачей, чтобы избежать болезни, прежде всего, нужно бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, не употреблять жирную пищу и больше заниматься спортом. Но к инсульту могут привести также такие болезни, как сахарный диабет, артериальная гипертензия, дислипидемия. Около 90% инсультов связаны именно с этими факторами.

И напоследок – здоровый образ жизни спасает едва ли не от сотни недугов. Если умеренно заниматься спортом, употреблять качественную и здоровую пищу, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами, здоровье можно продлить на годы.



Инсульт / Инфографика 24 канала