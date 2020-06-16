Во время занятий спортом дышится быстрее и тяжелее, чем в покое, что увеличивает риск передачи коронавирусной инфекции. А маска усложняет и замедляет дыхание ..

Спортивные администраторы начали изучать способы, позволяющие вернуться к тренировкам и соревнованиям как на профессиональном, так и на любительском уровне. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Так как во время тренировок дыхание становится быстрым и тяжелым, что увеличивает риск передачи заболевания, футбольная премьер-лига рассматривает возможность введения в занятия спортом масок для лица.

Но, по словам ученых, маска усложняет вдыхание количества воздуха, необходимого для выполнения упражнений.



Маска затрудняет дыхание во время тренировки / Фото: Getty Images

Ношение хирургической маски может увеличить сопротивление потоку воздуха. При выполнении сложных упражнений мышцы производят молочную кислоту, которая вызывает чувство жжения. Затем она превращается в углекислый газ и выдыхаемый воздух.

Но, если человек будет в маске, он быдет дышать углекислым газом, что может снизить когнитивные функции и увеличить частоту дыхания.

Эксперты считают, что надо провести еще одно исследование, ведь уже большое количество спортивных залов и фитнес-центров возобновили свою работу.