Интенсивные тренировки негативно влияют на продолжительность жизни. Но это касается только изнурительных и постоянных нагрузок.

Ученые проанализировали данные о продолжительности жизни профессиональных народных артистов в Японии, пишет EurekAlert.

Также по теме: Почему женщины живут дольше, чем мужчины: объяснение генетиков

Исследователи из Токийского технологического института обнаружили, что у актеров кабуки, известных своими энергичными движениями, продолжительность жизни была намного короче, по сравнению с другими исполнителями традиционных искусств, ведущих в основном сидячий образ жизни.

Полученные данные свидетельствуют о том, что тяжелые физические упражнения в течение всей жизни не обязательно увеличивают ее продолжительность.

Актеры кабуки имеют меньшую продолжительность жизни / Фото motteko

Исследователи утверждают, что одной из причин сокращения продолжительности жизни актеров кабуки может быть то, что чрезмерная физическая активность угнетает полезные аспекты регулярных физических упражнений.

Не все так однозначно

Другая причина может заключаться в том, что в прошлом актеры Кабуки часто пользовались оширои (белый порошок, который используется для макияжа с добавлением свинца). Использование оширои было запрещено в Японии только в 1934 году.

Ученые подчеркивают, что необходима дальнейшая работа для оценки оптимального объема упражнений для поддержания здоровья.