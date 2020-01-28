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Интересные факты о БДСМ, которые вас удивят

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БДСМ / Кадр из фильма "Fifty Shades of Greу"

БДСМ предусматривает широкий спектр практик с учетом ролевых игр, в которых один из партнеров выполняет доминантную роль, а другой – покорную.

О БДСМ рассказала психиатр и клинический психолог Беата Надь.

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БДСМ часто включает в себя физическую сдержанность, игру власти, унижения и иногда (но не всегда) боль. Большинство сторонников этой субкультуры не были жертвами насилия и не сталкивались с проблемами в сексе.

Аббревиатура БДСМ:
  • БД – бандаж и дисциплина;
  • ДС – доминант и сабмиссив;
  • СМ – садомазохизм;

Подавляющее большинство считает, что практика БДСМ связана с психопатологией. Впрочем, несколько последних исследований показывают обратное.

В основном, результаты исследований свидетельствуют о благоприятных психологических характеристиках людей, любящих БДСМ. И даже по сравнению с теми, кто его не практикует.

Участники исследований, которые занимались БДСМ, имели хороший профиль психического здоровья, и по сравнению с участниками контрольной группы были:

  • менее невротическими;
  • экстравертами;
  • открытыми к новым впечатлениям;
  • добросовестными;
  • менее чувствительными к отторжению;
  • имели лучшее субъективное самочувствие
  • имели повышенный уровень сознания.

Как выглядят пары, которые занимаются БДСМ

Пары, которые практиковали БДСМ, оказались более довольными, чем остальные. Те, которые имеют доминантную роль в сексе или меняются ролями с партнером, были счастливыми и более удовлетворенными сексуальной жизнью, чем те, кто подчиняется партнеру.

Обмен деятельностью в сексуальных отношениях запускает в мозге биохимические реакции. Благодаря этому ощущение почти такие же, как и в начале отношений. Успешный БДСМ усиливает близость и доверие в паре. Это возможно только в том случае, если люди заранее обсуждают границы дозволенного и не нарушают их.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Секс
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