Интересные факты о БДСМ, которые вас удивят

БДСМ предусматривает широкий спектр практик с учетом ролевых игр, в которых один из партнеров выполняет доминантную роль, а другой – покорную.

О БДСМ рассказала психиатр и клинический психолог Беата Надь.

К теме: Что делать, если у парня слишком большой член

БДСМ часто включает в себя физическую сдержанность, игру власти, унижения и иногда (но не всегда) боль. Большинство сторонников этой субкультуры не были жертвами насилия и не сталкивались с проблемами в сексе.

Аббревиатура БДСМ: БД – бандаж и дисциплина;

ДС – доминант и сабмиссив;

СМ – садомазохизм;

Подавляющее большинство считает, что практика БДСМ связана с психопатологией. Впрочем, несколько последних исследований показывают обратное.

В основном, результаты исследований свидетельствуют о благоприятных психологических характеристиках людей, любящих БДСМ. И даже по сравнению с теми, кто его не практикует.

Участники исследований, которые занимались БДСМ, имели хороший профиль психического здоровья, и по сравнению с участниками контрольной группы были:

менее невротическими;

экстравертами;

открытыми к новым впечатлениям;

добросовестными;

менее чувствительными к отторжению;

имели лучшее субъективное самочувствие

имели повышенный уровень сознания.

Как выглядят пары, которые занимаются БДСМ

Пары, которые практиковали БДСМ, оказались более довольными, чем остальные. Те, которые имеют доминантную роль в сексе или меняются ролями с партнером, были счастливыми и более удовлетворенными сексуальной жизнью, чем те, кто подчиняется партнеру.

Обмен деятельностью в сексуальных отношениях запускает в мозге биохимические реакции. Благодаря этому ощущение почти такие же, как и в начале отношений. Успешный БДСМ усиливает близость и доверие в паре. Это возможно только в том случае, если люди заранее обсуждают границы дозволенного и не нарушают их.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.