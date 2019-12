Интервальное голодание следует применять в медицине: нейробиологи

Положительное влияние периодического голодания на здоровье доказано многими исследованиями. Нейробиологи из Института Джонса Хопкинса заявляют, что доказательств достаточно, чтобы начать использовать этот подход в медицине.

Исследователи изучали периодическое голодание в течение 25 лет, пишет Eurek Alert. Своеобразным итогом этих исследований стала большая обзорная статья на тему, опубликованная в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Читайте также: Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году

Чем полезно интервальное голодание

Многочисленные эксперименты с голоданием показали, что оно меняет клеточный метаболизм.

Ученые считают, что периодическое голодание лучше для здоровья человека, чем традиционное трехразовое питание.

Результаты экспериментов подтверждают, что чередование сытости и поста имеет множество преимуществ.

Голодание делает человека устойчивым к стрессу, воспалениям, предотвращает снижение артериального давления и пульса, а также сокращению уровня липидов в крови.

Наиболее эффективным интервальное голодание может быть для лечения ожирения и диабета. В частности, в одном из недавних исследований пациентки с избыточным весом, которые практиковали интервальные голодания, сбросили столько же, сколько женщины, сидевшие на диете. При этом объем висцерального жира и резистентность к инсулину у них заметно снизились.



Интервальное голодание помогает избавиться от лишнего веса / Фото: Unsplash

Периодическое голодание приносит пользу и мозгу. Ученые связывают такой способ питания с улучшением когнитивных функций.

Ученые рекомендуют врачам обратить внимание на пользу периодического голодания и поддерживать пациентов, которые решили его попробовать.

Кроме того, отмечают, что такую методику следует включить в учебные планы медицинских школ наряду со стандартными советами о здоровом питании.