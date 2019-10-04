Интимная гигиена пошагово: проверьте знаете ли вы основные правила

Если вам кажется, что интимная гигиена – это не забывать подмываться – вы ошибаетесь. Недостаточно также купить специальный гель для интимной гигиены, который увидели в рекламе.

Семейный врач Дина Крылова в комментарии для Здоровья 24 сообщила 7 основных правил интимной гигиены. Проверьте правильно ли вы все делаете.

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Ежедневный ритуал

1. Мыться нужно один-два раза в день. Вода должна быть проточной и теплой, можно использовать мыло или гель для интимной гигиены с нейтральным ph.

Движение подмывания – спереди назад. После дефекации – лучше снова подмыться. Если нет такой возможности – выбирайте мягкую туалетную бумагу.



Гель должен иметь нейтральный ph

2. Белье должно быть из натуральных тканей (хлопчатобумажная или шелковая).

3. Спать желательно без белья.



Спать без одежды полезно

4. Ежедневные прокладки не является обязательным элементом ежедневной гигиены.

Только при обильных выделениях и если без них вам очень не комфортно – выбирайте не ароматизированные "ежедневки".

Также стоит обратиться к гинекологу при наличии обильных выделений, вероятно, у вас есть определенное гинекологическое заболевание.

5. Ежедневки надо менять каждые 2-4 часа.



Интимная гигиена в критические дни

При менструации

6. Тампоны и прокладки нужно менять не менее 1 раза в 4-5 часов.

Если удобно, можно использовать менструальные чаши.

До и после секса

7. Подмойтесь просто проточной водой или средством для интимной гигиены с нейтральным ph.

Не рекомендовано:

Носить синтетическое белье.

Долго ходить в узких брюках или колготках, что давят.

Длительное ношение тампона и прокладок.

Часто использовать гели и салфетки для интимной гигиены.