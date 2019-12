Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят

3 декабря в мире отмечают Международный день людей с инвалидностью. Многие в обществе считают инвалидность ограничениям. И для некоторых это, на первый взгляд, ограничение дает возможность достигать того, о чем многие даже боится мечтать.

В Международный день людей с инвалидностью мировому сообществу напоминают об особом слое населения с целью интеграции лиц с ограниченными возможностями в жизнь общества.

Читайте также: Паралимпийцы. Феномен духа

И на сегодня немало известных личностей, имея серьезные проблемы со здоровьем, не остановились и доказали себе и миру, что инвалидность – не ограничение, а новое пространство для удивительных достижений.

Определенные ограничения не помешали им реализовать большие мечты. Журналисты 24 канала собрали для вас несколько удивительных историй, герои которых продолжают удивлять мир и вдохновлять на новое.

Ник Вуйчич

Пастор и мотивационный оратор из Австралии Ник Вуйчич родился с синдромом тетраамелии – врожденный дефект, связанный с отсутствием рук и ног. Для кого-то это звучит жутко, и означает едва ли не "конец света", но не для Ника. Это не остановило его и не мешает жить активной жизнью.



Ник Вуйчич с полным отсутствием конечностей живет чрезвычайно активной и яркой жизнью

У него была только одна частичная стопа с двумя пальцами, благодаря которой он научиться ходить, плавать, кататься на скейте, доске для серфинга, писать и жить полноценной жизнью. Сегодня его визитов с нетерпением ожидают во всех уголках мира.

У 36-летнего Ника есть прекрасная жена и двое сыновей, а еще семья Вуйчич ожидает рождения двух дочерей.

Оксана Зубковская

Украинские паралимпийцы своими удивительными достижениями и рекордами известные во всем мире. А от легкоатлетки Оксаны Зубковской буквально сходит с ума весь спортивный мир.

Наша 36-летняя спортсменка – трехкратная паралимпийская чемпионка, рекордсменка мира в прыжках в длину среди спортсменов с нарушениями зрения.

От украинской легкоатлетки Оксаны Зубковской ума весь спортивный мир

У Оксаны сохранилось лишь 5% зрения. Несмотря на страшные диагнозы медиков, спортсменка никогда над этим не задумывалась, ведь для нее это не имеет значения – имеют значение цели и путь к их достижению.

Узнайте больше об Оксане Зубковской: смотрите видео

Ленин Морено

64-летнему Ленину Морено, который сейчас занимает пост президента Эквадора, совершенно не мешает успешно управлять страной пребывание в инвалидной коляске. У политика парализованы ноги в результате травмы в 1998 году, когда на него было совершено вооруженное нападение.

С 2013 года Морено – специальный посланник Генсека ООН по вопросам инвалидности и доступности.

К слову, таким СССР-ровский именем успешного политика "наградил" отец, который идеализировал большевистскую революцию.



Ленин Морено успешно руководит Эквадором на инвалидной коляске

Стиви Уандер

Один из самых любимых певцов нашего времени – американский музыкант Стиви Уандер. 67-летний певец родился слепым, и это отнюдь не помешало ему построить невероятно успешную музыкальную карьеру.



Стиви Уандер

Стиви Уандер – автор более трех десятков альбомов, лауреат 22-х премий Грэмми, его имя красуется в Зале славы рок-н-ролла. Именно его 4 альбома вошли в рейтинг "500 лучших альбомов всех времен" по версии журнала "Rolling Stone".

Стиви Уандер сотрудничал с такими музыкантами как Пол Маккартни, Джон Леннон, Боб Дилан, Рэй Чарльз.

Один из самых известных хитов Стиви Уандера – "I Just Called To Say I Love You": видео

Александра Кутас

23-летняя Александра Кутас из Днепра стала первой в Украине профессиональной фотомоделью. Кроме того, она является еще и советником мэра Днепра по вопросам доступности городской инфраструктуры. И ей не помешало осуществить мечту то, что она с рождения прикована к инвалидной коляске. Вследствие врачебной ошибки при рождении она получила травму спинного мозга.

Девушка уже успела принять участие в нескольких показах одежды, в частности, для известного бренда Tommy Hilfiger. Ее красотой интересуются как украинские, так и зарубежные именитые фотографы.

В августе 2017 года Александра подписала свой первый контракт с модельным агентством Strawberrifox в Нью-Дели. Таким образом, девушка стала первой моделью с инвалидностью на фэшн-рынке Индии.

Александра признается, что ее вдохновляют успешные люди с ограниченными возможностями.



Александра Кутас

Джон Хокенберри

Американец Джон Хокенберри в 90-х годах стал одним из первых журналистов, кто появился на телевидении в инвалидном кресле. Мужчина с 19 лет прикован к коляске – он повредил позвоночник в результате автомобильной аварии.

Сейчас ему 61 и он является четырехкратным победителем "Emmy Award", трехкратным победителем премии "Пибоди" и известным деятелем движения за права инвалидов. Также Хокендерри автор ряда известных статей и нескольких книг.



Джон Хокенберри

Эйми Майллинз

41-летняя Эйми Майллинз – одна из самых ярких и успешных представителей людей с ограниченными возможностями. Женщина, которая превратила свой физический недостаток в невероятную достоинство. Несмотря на частичное отсутствие двух конечностей, она себя реализовала в кино, в модельном бизнесе и в спорте.

Из-за отсутствия малоберцовых костей с рождения, годовалой Эйми ампутировали обе ноги ниже колен. Но это не помешало ей стать двукратной чемпионкой мира по бегу и прыжкам в длину.

Кроме того, Эйми снимается в кино и является супермоделью. Имя Эми можно увидеть в рейтинге пятидесяти самых красивых девушек мира по версии американского журнала People.



Эйми Майллинз

Эрик Вайхенмайер

Американец Эрик Вайхенмайер потерял зрение в 13 лет. И то, что он реализовал, не каждому под силу. Он стал первым и пока единственным в мире скалолазом, который достиг вершины Эвереста, будучи незрячим. Также он единственный незрячий среди 150 человек, которые покорили 7 высочайших вершин мира.

Сейчас 49-летний атлет продолжает жить активной насыщенной жизнью – занимается лыжным спортом, парапланеризмом, дайвингом, парашютизм и другими активными видами спорта.

А в 2014 году вместе со слепым коллегой Лонни Бидвелл они сплавились по реке Колорадо через Гранд-Каньон на расстояние в почти что 500 километров.



Эрик Вайхенмайер стал первым в мире скалолазом, который достиг вершины Эвереста, будучи незрячим

Хью Герр

Директору группы механотроники при испытательной лаборатории Массачусетского технологического института Хью Герру в 17 лет после неудачного альпинистского восхождения ампутировали обе обмороженные голени.

Сегодня ему 53 и он – один из самых известных специалистов по протезированию. Инженер поставил на ноги не одного военного, который потерял конечности на войне.

Я считаю, что людей с ограниченными возможностями не бывает. Ограничены только возможности технологий!

– так говорит об инвалидности биофизик.



Хью Герр – один из самых известных специалистов по протезированию

Поэтому если у вас есть две руки, две ноги и голова на плечах – не жалуйтесь, что вы чего-то не можете. Посмотрите на удивительные достижения этих людей и поверьте в свои силы, и недосягаемое станет реальным.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.