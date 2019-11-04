10 признаков, что вы ипохондрик

Ипохондрия – это психическое нарушение, которое проявляется в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть одной или нескольким болезнями.

Проверьте себя, есть ли у вас симптомы этого нарушения. Список составила психотерапевт Ольга Смирнова.

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Признаки ипохондрии

1. Любое недомогание кажется признаком серьезной болезни. В ситуации с ипохондрией даже небольшое отклонение от нормы воспринимается как предвестник апокалипсиса.

Длительный кашель после обычной простуды кажется воспалением легких. Частые головные боли кажутся первыми симптомами опухоли мозга. А отчетливое сердцебиение – непременным признаком сердечного приступа.



Ипохондрия – психическое нарушение

2. Вы пытаетесь поставить себе диагноз с помощью интернета. То, что вы регулярно ищете потенциальные болезни, может быть признаком ипохондрии. Интересоваться информацией о здоровье и теле – нормально. Бить тревогу нужно, когда расстройство начинает прогрессировать.

3. Вы ходите к врачу чаще, чем нужно. Если вам постоянно кажется, что врачи невнимательны, не назначают нужные обследования, задают неправильные вопросы или игнорируют причинно-следственную связь – похоже, у вас ипохондрия.

4. Вы всячески избегаете врачей. И бесконечный перебор специалистов, и полный отказ посещения – это проявления недоверия к врачам. Человеку с ипохондрией может казаться, что он гораздо лучше понимает свое состояние – ведь все симптомы совпадают с описанными в интернете, да и лечение там тоже рассказано.

5. Вас очень волнуют вопросы гигиены. Одно дело – мыть руки перед едой и после посещения туалета, другое – постоянно думать о том, что поручни в транспорте нестерильные, а сушилка для рук распространяет бактерии. Постоянная обработка рук антисептиками – одно из проявлений ипохондрии. Это и общую тягу к стерильности нередко ассоциируют с обсессивно-компульсивным расстройством, однако, как показывает новое исследование, эти состояния не идентичны.

6. Вы боитесь контактов с простуженными людьми. Абсолютно нормально избегать контактов с детьми и взрослыми в период острой инфекции – например, перенести посещение друзей, если их ребенок заболел ветрянкой. Но волноваться из-за остаточного насморка коллеги, который вышел с больничного, – это чересчур.

7. У вас огромная аптечка для путешествий. У людей с ипохондрией сборы в поездки вызывают панику, так как нужно подготовить аптечку, ничего не забыв. Длинные списки включают все, от редких антибиотиков до перевязочных материалов на случай травмы.

8. Вы бы хотели удалить аппендикс для профилактики. Не стоит воспринимать аппендикс или зубы мудрости как бомбу замедленного действия. Аппендицит встречается лишь у одного человека из десяти тысяч в год, да и сам этот отросток слепой кишки совсем не лишний орган, он играет важную роль в работе иммунной системы организма.

9. Вы уверены, что наследственная болезнь вот-вот разовьется. Если все близкие родственники страдали подобными заболеваниями, у вас действительно может быть наследственная предрасположенность. Хорошая новость: большинство таких состояний определяются не только генетикой, и их вполне можно избежать.

10. Вы думаете, что умираете. Ипохондрия стимулирует почти непрерывные мысли о том, что все очень плохо и будет еще хуже – может возникать навязчивая уверенность в наличии недиагностированного рака, ВИЧ-инфекции или Эболы.

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