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Иран на втором месте по смертности от коронавируса: погибли 50 человек

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В Иране возросло количество больных коронавирусом / nv.ua

В Иране погибли 50 человек от коронавируса Covid-2019. Такое число смертей противоречит официальной статистике инфицирования в стране. К тому же, больные погибли от коронавируса еще 13 февраля.

Об этом сообщает иранское информационное издание ILNA, пишет abcNEWS.

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Данные о числе погибших выше, чем остальное количество подтвержденных случаев заражения коронавируса, о которых сообщали ранее. Речь идет о 12 смертях из 47 случаев заражения.

Чиновник Ахмад Фарахани отметил, что 50 смертей произошли еще 13 февраля. Впрочем, Иран впервые официально объявил о случаях заражения коронавирусом и о первой смерти 19 февраля.

Примечательно, что Армения 24 февраля объявила, что прекращает на две недели сухопутное сообщение с Ираном и ограничивает авиасообщение в связи с коронавирусом.

Межведомственная комиссия по вопросам предотвращения распространения коронавируса сегодня приняла решение приостановить на две недели сухопутное сообщение с Ираном и решила применить к авиационному сообщению неполное ограничение. Грузоперевозки с Ираном будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей,
– сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никакие ограничения для возвращения на родину граждан Армении и Ирана не будут применяться.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Лечение Здоровье Новости Армении Иран Медицина
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