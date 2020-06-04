В Иране – рекордное количество новых больных COVID-19 за два месяца
О более трех тысячах новых инфицированных коронавирусом сообщили в Иране. Это самое большое количество новых случаев за прошедшие два месяца. Однако страна не может позволить себе жесткий карантин из-за плохого влияние международных санкций на экономику.
3 июня Иран отчитался о 3134 новых случая COVID-19 за сутки, пишет Bloomberg. На прошлой неделе ежедневно фиксировали вдвое меньшие показатели, и вообще уже два месяца таких цифр в стране не было.
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Населения Ирана – более 80 миллионов человек и всех их надо защищать от пандемии, однако страна не может ввести решительные ограничительные меры. Все потому, что международные санкции очень плохо влияют на местную экономику.
Впервые с 1960 года Иран попросил денег у МВФ, а правительство активно занимает на внутреннем рынке и продало значительную часть государственной собственности.
Несмотря на это, семь недель назад, в начале апреля, Иран даже смягчил ранее введение карантинные ограничения. Тогда больных, по официальным данным, было примерно 70 тысяч. Теперь же их – свыше 160 тысяч (11 место в мире по количеству инфицированных).
"Абсолютно необходимо строгое соблюдение социального дистанцирования и использование масок", – убеждают в министерстве здравоохранения страны. Однако прислушиваются ли все иранцы к рекомендациям – не известно.