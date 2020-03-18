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Ирину Микичак назначили замминистром Минздрава: что о ней известно

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Кабинет Министров Украины назначил Ирину Микичак первым заместителем министра здравоохранения. Ирина Микичак до декабря 2019 года возглавляла департамент здравоохранения Львовской ОГА.

О новом назначении сообщила пресс-служба Минздрава.

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"Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта назначил первым заместителем министра здравоохранения Ирину Микичак", – говорится в сообщении.

Что известно об Ирине Микичак

Ирина Микичак – заслуженный врач Украины. По образованию врач-педиатр, магистр государственного управления.

Ирина Микичак имеет многолетний опыт в сфере здравоохранения. С апреля 2017 года по декабрь 2019 года она была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации.

Была координатором реализации ряда успешных международных проектов сотрудничества со Всемирным Банком, ВОЗ, Агентством США по международному развитию, Детским Фондом ООН ЮНИСЕФ и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенции, общественного здоровья. Также является основательницей региональной образовательной программы Школа успешного медицинского менеджера.

В декабре 2019 года предыдущий руководитель ЛОГА Маркиян Мальский уволил Ирину Микичак с должности директора департамента. Увольнение она считает незаконным и будет доказывать это в суде.

Как известно, главой Минздрава в новом составе правительства назначен Илья Емец, который уже руководил министерством в 2010–2011 годах.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Кабинет Министров Украины Здоровье Лечение
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