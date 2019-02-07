Исков к ней есть пять, все они очень похожи, – Ковтонюк рассказал о гражданстве Супрун

Окружной админстративно суд Киева отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей председателя Минздрава Украины. В частности судьи утверждают, что она имеет двойное гражданство. Тема гражданства действительно одна из любимых среди украинцев.

Об этом в прямом эфире рассказал заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

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По словам Ковтонюка, исков к Супрун пять и все они почти идентичны.

Окружной административный суд Киева выносил решения в подобных делах еще в 2017 году: тогда судьи подтвердили, что Супрун вправе занимать свою должность. Она на законных основаниях является гражданкой Украины – недавно это подтвердил и Петр Порошенко,

– отметил чиновник.

И отметил, что недавно в Минздраве был конфликт с тем же судом – из-за действий, которые министерство принимало в отношении ректоров-коррупционеров.

Политик добавил, что есть немало документов от всех соответствующих органов, в частности Государственной миграционной службы, которые свидетельствуют, что украинское гражданство Супрун – действующее и приобретенное законным способом.

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"Что касается лишения гражданства США – есть соответствующий процесс, предусмотренный нашим законодательством. Все действия для этого были сделаны", – отметил заместитель министра здравоохранения.



Ульяна Супрун

Из последнего – Павел Ковтонюк убежден, что атаки, с которыми сталкивается команда Ульяны Супрун, идут в основном от трех категорий лиц. Это популисты, лица, связанные с коррупцией, или же прокремлевские оппоненты.

Почему Ульяну Супрун отстранили?

Депутат "Радикальной партии Олега Ляшко" Игорь Мосийчук подал иск в суд на Ульяну Супрун с требованием о запрете ей работать в должности министра здравоохранения. Окружной административный суд Киева частично принял решение о Супрун. В документе говорится, что ей запрещено "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". Сам Мосийчук не предоставил обоснованных доказательств, почему считает Ульяну Супрун некомпетентной для того, чтобы занимать должность. Отстранение Ульяны Супрун будет продолжаться до тех пор, пока Окружной суд не отменит свое решение или пока Супрун сама не подаст апелляционную жалобу.