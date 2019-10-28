Искусственная поджелудочная заменит инъекции больным диабетом

Один из наиболее перспективных способов борьбы с диабетом первого типа – искусственная поджелудочная железа.

Ученые Виргинского университета, о которых рассказывает Eurek, разработали устройство Control-IQ, способное одновременно отслеживать уровень глюкозы в крови и при необходимости вводить в кровь инсулин.

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Чтобы проверить его эффективность, Национальные институты здравоохранения США провели полугодовые клинические испытания с участием 168 людей, страдающих от диабета первого типа. Их случайным образом разделили на две группы, первая из которых использовала Control-IQ, а вторая – стандартную инсулиновую помпу.

Устройство может заменить ежедневные измерения уровня сахара в крови и инъекции инсулина

Участники эксперимента вели обычную жизнь и каждые две-четыре недели встречались с исследователями, чтобы те сняли данные о работе устройств.

За шесть месяцев искусственная поджелудочная в среднем на 2,6 часа увеличила время, в течение которого у пациентов наблюдался нормальный уровень глюкозы в крови. Кроме того, она улучшила некоторые другие характеристики крови.

Клинические испытания подтвердили, что устройство Control-IQ борется с диабетом эффективнее обычной инсулиновой помпы. Такие устройства, вероятно, заменят ежедневные инъекции.