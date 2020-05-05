Всемирная организация здравоохранения отриз уханкой лаборатории. В ВОЗ говорят, что на обоснование таких обвинений не предоставили никаких доказательств.

Звинувачення Китаю у штучному створенні вірусу наразі є спекулятивним. Пре це заявив голова програми з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я ВООЗ Майкл Раян, пише CNN.

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Ми не отримували від уряду США жодних доказів, що стосуються ймовірного походження коронавірусу. Тому з нашої точки зору такі заяви залишається спекулятивним,

– розповів Раян.

Він нагадав, що дослідження різних груп вчених постановили, що вірус має природнє походження і не є створеним штучно.



Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Що передувало

Президент США Дональд Трамп заявив, що бачив докази того, що коронавірус COVID-19 був штучно створений у лабораторії в китайському місті Ухань. Впродовж січня та лютого 2020 року американські спецслужби десятки разів попереджали президента США Дональда Трампа про небезпеку COVID-19, але він ніяк не реагував.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані. За його словами, це підтверджує величезна кількість доказів. Як наголосив Пампео, американська влада має серйозні докази того, що спалах коронавірусу почався саме з лабораторії в Ухані. Він додав, що просочування вірусів в результаті аварій у китайський лабораторіях відбувалися й раніше.