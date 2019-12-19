Искусственный интеллект обнаружил новые признаки рецидива, о которых не знали врачи

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Искусственный интеллект обнаружил новые признаки рецидива, о которых не знали врачи / Unsplash

Искусственный интеллект нашел признаки, которые патологи ранее не замечали. Оказалось, что прогноз компьютерной программы оказался точнее, чем диагностика медиков.

Ради спокойствия стоит добавить, что наилучшими прогнозами оказались те, которые объединяли предсказания ИИ и врачей, сообщает Nature Communications.

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Нейросеть создали ученые из японского Центра передового интеллекта RIKEN, сотрудничая с университетскими больницами. Программа без аннотаций успешно обнаружила особенности, считывая изображение образцов ткани больных раком.

Специалисты использовали технологию "обучение без учителя". Вместо того, чтобы "учить" искусственный интеллект медицинским знаниям самостоятельно, они привлекли неконтролируемые глубокие нейронные сети – автоэнкодеры. Ученые считают, что если ИИ будет учить человек – он не достигнет знаний, выше человеческих.


Нейросеть выделяет зону возможной патологии / Nature Communications

Для анализа команда использовала 13 188 снимков препаратов тканей предстательной железы в больнице и обработала их с помощью мощного суперкомпьютера AIP RAIDEN. Искусственный интеллект самостоятельно научился использовать патологические изображения из 11 миллионов заплат.

ИИ обнаружил особенности специальной соединительной ткани, которая поддерживает внутренние органы в тех областях, которые не связаны с раком. Эксперты раньше не знали об этих признаках рецидива, но оказалось, что этот критерий диагностики крайне важен и является более точным, чем диагностика по шкале Глисон.

Впоследствии ученые подтвердили свои выводы на снимках пациентов других госпиталей, чтобы исключить особенности техники или протоколов, но результаты все равно подтвердились.

Разработчики считают, что технология принесет огромный вклад в персонализированную медицину, ведь способна делать высокоточные предсказания рецидива рака, анализируя изображения образцов.

Безоговорочным открытым стало то, что ИИ может отыскать такие особенности заболеваний, которые люди еще не заметили.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Техно Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Онкозаболевания Искусственный интеллект
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