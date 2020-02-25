Искусственный интеллект помог найти новый тип антибиотика
Разработчики считают, что им удалось создать самый мощный антибиотик среди ныне существующих. Использование ИИ для ускорения обнаружения антибиотиков может помочь снизить их стоимость в будущем.
Специалисты из Массачусетского технологического института научили искусственный интеллект анализировать структуру 2500 лекарств и других соединений, чтобы он мог найти те, которые имеют наилучшие антибактериальные свойства, пишет MIT News.
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Во время исследования на мышах, обнаруженный антибиотик гелицин сумел убить 35 типов потенциально смертельных бактерий и помешал им развить устойчивость к антибиотикам кишечной палочки.
Я думаю, что это один из самых мощных антибиотиков, который был обнаружен на сегодня,
– заявил один из разработчиков Джеймс Коллинз.
Кроме того, разработчики уже определили несколько других перспективных кандидатов на антибиотики и готовятся к тестированию.
Это действительно важное открытие, ведь новые виды антибиотиков необходимы человечеству из-за роста антибиотикорезистентности. Ежегодно ее жертвами становится по 700 тысяч человек, и ВОЗ считает, что скоро их будет миллионы.
Искусственный интеллект идентифицировал совершенно новый антибиотик / MIT
За последние несколько десятилетий удалось разработать малое количество новых антибиотиков, и большинство из них являются лишь вариацией уже имеющихся препаратов. Современные методы скрининга чрезмерно дорогие, требуют много времени и, как правило, ограничиваются узким спектром химического разнообразия.
Это когда вредные бактерии, живущие внутри организма, приобретают устойчивость к антибиотикам. Это означает, что со временем лекарства перестают работать, но замены им – нет.
Поэтому крайне важно не употреблять антибиотики при малейшей простуде. Их назначают только тогда, когда они действительно необходимы для выздоровления.
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