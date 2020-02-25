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Искусственный интеллект помог найти новый тип антибиотика

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/ unsplash.com

Разработчики считают, что им удалось создать самый мощный антибиотик среди ныне существующих. Использование ИИ для ускорения обнаружения антибиотиков может помочь снизить их стоимость в будущем.

Специалисты из Массачусетского технологического института научили искусственный интеллект анализировать структуру 2500 лекарств и других соединений, чтобы он мог найти те, которые имеют наилучшие антибактериальные свойства, пишет MIT News.

К теме: Нашли новый сверхмощный антибиотик

Во время исследования на мышах, обнаруженный антибиотик гелицин сумел убить 35 типов потенциально смертельных бактерий и помешал им развить устойчивость к антибиотикам кишечной палочки.

Я думаю, что это один из самых мощных антибиотиков, который был обнаружен на сегодня,
– заявил один из разработчиков Джеймс Коллинз.

Кроме того, разработчики уже определили несколько других перспективных кандидатов на антибиотики и готовятся к тестированию.

Это действительно важное открытие, ведь новые виды антибиотиков необходимы человечеству из-за роста антибиотикорезистентности. Ежегодно ее жертвами становится по 700 тысяч человек, и ВОЗ считает, что скоро их будет миллионы.


Искусственный интеллект идентифицировал совершенно новый антибиотик / MIT

За последние несколько десятилетий удалось разработать малое количество новых антибиотиков, и большинство из них являются лишь вариацией уже имеющихся препаратов. Современные методы скрининга чрезмерно дорогие, требуют много времени и, как правило, ограничиваются узким спектром химического разнообразия.

 
Антибиотикорезистентність – что это?

Это когда вредные бактерии, живущие внутри организма, приобретают устойчивость к антибиотикам. Это означает, что со временем лекарства перестают работать, но замены им – нет.

Поэтому крайне важно не употреблять антибиотики при малейшей простуде. Их назначают только тогда, когда они действительно необходимы для выздоровления.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Медицина Техно Искусственный интеллект
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