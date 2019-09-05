Искусственный интеллект сделал прорыв в фармакологии

Фармацевтический стартап Insilico Medicine создал искусственный интеллект GENTRL, который может создавать лекарства с нуля гораздо быстрее, чем это делают люди.

За 21 день алгоритм нашел шесть новых соединений для борьбы с фиброзом и другими заболеваниями, сообщает журнал The technology review.

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Наиболее перспективные препараты, которые создал искусственный интеллект, протестировали на мышах – в целом весь процесс занял 46 дней.

Система изучает предварительные исследования и патенты на молекулы, определяя приоритетность новых структур, которые можно было бы синтезировать в лаборатории.



Искусственный интеллект создает лекарства

Новые лекарства химики разрабатывают с помощью изменения молекул: сначала химики выбирают одну целевую молекулу с уже известным потенциалом, а затем вручную настраивают ее для борьбы с заболеванием. Процесс долгий, отнимает много сил и денег.

"Надеюсь, наши результаты изменят скептическое отношение фармацевтических компаний относительно искусственного интеллекта для разработки новых методов лечения", – рассказал руководитель проекта Алекс Жаворонков.

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