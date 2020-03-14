Испания закрывает всю страну из-за коронавируса

Для замедления распространения эпидемии коронавируса Испания планирует объявить карантин на территории всей страны. Ранее к таким ограничениям прибегло еще одно европейское государство – Италия.

Жесткие ограничения по перемещению людей и чрезвычайное положение в стране испанское правительство планирует объявить уже 14 марта. Об этом сообщает Associated Press.

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Сами же правила ограничения должны вступить в силу в 8 утра 15 марта. Людям в Испании фактически запретят покидать свои дома. Выйти из дома можно будет только из-за нескольких исключений:

чтобы приобрести еду и лекарства;

ездить на работу;

ходить в больницы и банки;

для поездок, связанных с уходом за детьми и пожилыми людьми.

Кроме того, в рамках страны закроют все школы, университеты, гостиницы, а также бары и рестораны.

Что известно о коронавирусе в Испании?Испания – вторая после Италии страна Европы, которую ощутимо затронула эпидемия. Всего в стране подтвердили более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом, а от инфекции умер 191 человек.



Коронавирус – кто находится в зоне риска / инфографика 24 канала