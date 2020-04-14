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Испания достигла пика распространения COVID-19 – правительство

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Испания прошла пик коронавируса / AP

В правительстве Испании заявили, что страна уже прошла пик эпидемии коронавируса. Согласно данным, ее спад должен начаться в ближайшие несколько дней.

Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, сообщает La Vanguardia.

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Илла побъяснил, что число пациентов, которые выздоровели, начало расти – показатель тех, кто выздоровел вырос примерно на 6% процентов. В то же время число смертей возросло лишь на 3%.

Это данные, которые позволяют нам подтвердить, что мы уже прошли первую фазу эпидемии, достигнув пика,
– заявил Илла.

Он добавил, что страна все еще находится на карантине и пока рано говорить о том, когда ослабят ограничения. Он заверил, что это сделают тогда, когда это можно будет сделать.

Отметим, что Испания на втором месте по количеству больных COVID-19 и на третьем месте по количеству летальных исходов. Интересно, что в этой стране количество тех, кто выздоровел больше, чем где-либо в мире.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Статистика Новости Здоровье Лечение
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