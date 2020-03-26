Испания купила китайские экспресс-тесты для выявления коронавируса, а они оказались неробочими

Испанское правительство закупило 340 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса, чтобы ускорить диагностику заболевания в стране. Впрочем, та часть, которую приобрели в Китае, оказалась неэффективной.

Экспресс-тесты от китайской марки Bioeasy оказались неэффективными для диагностики коронавируса, сообщает El Pais.

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Микробиологи, которые проанализировали эти экспресс-тесты, утверждают, что они имеют слишком низкую чувствительность. Оказалось, что тесты от Bioeasy имеют чувствительность не более 80%, как должно быть, а около 30%.

Впоследствии информацию подтвердили в микробиологических лабораториях крупных больниц. У людей, имевших коронавирус, тесты показывали отрицательный результат.

Они не проявляют положительных случаев, как ожидалось,

– говорится в сообщении.

Специалисты заключили, что использовать эти тесты просто нет смысла. Ведь эти тесты должны были служить как скрининг. Ими планировалось проверить как можно больше людей, и при выявлении положительного результата отправлять больного сразу на изоляцию, начинать лечить и определять контактных лиц.

Власти хотели разгрузить лабораторные центры и давать на ПЦР только сомнительные или негативные образцы.

По состоянию на 26 марта, в Испании зафиксировали 56 188 случаев заражения коронавирусом и 4 089 летальных случаев. Зато выздоровели 7 015 человек.



Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19 / Инфографика 24 канала

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