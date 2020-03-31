Испания не справляется с коронавирусом: врачи спрогнозировали, когда закончится эпидемия
Испания не справляется с пандемией коронавируса. Каждый 8 инфицированный в стране – это медицинский работник. Врачи спрогнозировали, что худшая ситуация будет через 2 – 3 недели.
Іспанський лікар з міста Сарагоса Роман Глущенко розповів "Громадському", що цей тиждень є піковим за кількістю нових інфікувань коронавірусом в Іспанії.
Зверніть увагу Морг заповнений, тіла складають на ковзанці, – лікар про коронавірус в Іспанії
Пік захворювання прогнозують через 2 – 3 тижні. Лише після цього можна буде говорити про спад хвилі інфікування і поступове закінчення пандемії.
Якщо протягом цих двох тижнів ми не побачимо покращень, то, я думаю, дуже вірогідно, що країна намагатиметься повністю стримати коронавірус, коли навіть в магазин не можна буде виходити,
– сказав лікар.
За його словами, наразі Іспанія не справляється з пандемією. Влада офіційно залучила до боротьби з коронавірусом студентів 5 і 6 курсів.
Роман Глущенко зазначив, що на початковому етапі пандемії Іспанія зробила багато помилок і закликав Україну їх не повторювати.
Лікар вважає, що ефективну тактику боротьби з коронавірусом, а саме превентивної медицини, вибрали Німеччина та Південна Корея.
Країни закупили велику кількість тестів ще до початку або на самому початку хвилі зараження та робили тести в потенційних місцях спалаху всім групам населення.
Коронавірус в Іспанії: головне
- З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 8 189 смертей від коронавірусу. Кількість інфікованих перевищує уже 94 тисячі осіб. Одужали – понад 19 тисяч.
- Іспанія продовжила надзвичайний стан до 12 квітня.
- Іспанія зараз посідає друге місце за кількістю померлих від коронавірусу у світі після Італії.
- У країні діє карантин: виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.
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