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Испания не справляется с коронавирусом: врачи спрогнозировали, когда закончится эпидемия

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Коли завершиться пандемія в Іспанії / Getty Images

Испания не справляется с пандемией коронавируса. Каждый 8 инфицированный в стране – это медицинский работник. Врачи спрогнозировали, что худшая ситуация будет через 2 – 3 недели.

Іспанський лікар з міста Сарагоса Роман Глущенко розповів "Громадському", що цей тиждень є піковим за кількістю нових інфікувань коронавірусом в Іспанії.

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Пік захворювання прогнозують через 2 – 3 тижні. Лише після цього можна буде говорити про спад хвилі інфікування і поступове закінчення пандемії.

Якщо протягом цих двох тижнів ми не побачимо покращень, то, я думаю, дуже вірогідно, що країна намагатиметься повністю стримати коронавірус, коли навіть в магазин не можна буде виходити,
– сказав лікар.

За його словами, наразі Іспанія не справляється з пандемією. Влада офіційно залучила до боротьби з коронавірусом студентів 5 і 6 курсів.

Роман Глущенко зазначив, що на початковому етапі пандемії Іспанія зробила багато помилок і закликав Україну їх не повторювати.

Лікар вважає, що ефективну тактику боротьби з коронавірусом, а саме превентивної медицини, вибрали Німеччина та Південна Корея.

Країни закупили велику кількість тестів ще до початку або на самому початку хвилі зараження та робили тести в потенційних місцях спалаху всім групам населення.

Коронавірус в Іспанії: головне

  • З початку епідемії в Іспанії вже зареєстровано 8 189 смертей від коронавірусу. Кількість інфікованих перевищує уже 94 тисячі осіб. Одужали – понад 19 тисяч.
  • Іспанія продовжила надзвичайний стан до 12 квітня.
  • Іспанія зараз посідає друге місце за кількістю померлих від коронавірусу у світі після Італії.
  • У країні діє карантин: виходити з дому лише для того, щоб придбати їжу, ліки, їздити на роботу, відвідувати лікарні та банки, а також здійснювати поїздки, пов'язані з доглядом за дітьми та літніми людьми.

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Як вберегтись від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Коронавирус COVID-19 Медицина Лечение Здоровье
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