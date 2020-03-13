Испания вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса: что это предполагает

Власти Испании объявили о введении в стране чрезвычайного положения с 14 марта на 15 дней с целью сдерживания распространения коронавируса. Правительство прогнозирует увеличение количества зараженных людей до 10 тысяч.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает BBC. Ввести состояние повышенной готовности в Испании из-за коронавируса правительство призвали и оппозиционные партии. Они также заявили, что проголосуют за дополнительное финансирование для борьбы с распространением коронавируса.

Важно В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список

Что будут предусматривать ограничительные меры в Испании

ограничение передвижения людей и транспорта;

подготовка к эвакуации;

возможность временной передачи в собственность государства имущества;

ограничение продажи и вывоза отдельных категорий товаров;

возможность вмешательства со стороны государства в деятельность коммерческих учреждений, но не частных домохозяйств.

Внимание! По состоянию на 13 марта в Испании подтверждено 4200 случаев заражения коронавирусом. 189 человек выздоровели, 120 – умерли.

Отметим, что подобные ограничения из-за коронавируса уже ввели в Болгарии, Словакии, Чехии, Венгрии, Латвии и Эстонии.

Коронавирус в мире: последние новости

ВОЗ признал коронавирус пандемией, ведь он распространился по всему миру.

По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 135 232.

От заболевания умерло 4 981 человек. В то же время есть и хорошие новости. Выздоровели уже 69 642 инфицированных.

Сейчас вакцины от коронавируса нет, однако США и Китай работают над ее разработкой.

Наименьшие риски заболеть коронавирусом у возрастной группы – 10-39 лет всего 0,2%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте от 80 лет, для них этот показатель составляет 13,5%.



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