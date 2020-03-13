Испания вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса: что это предполагает
Власти Испании объявили о введении в стране чрезвычайного положения с 14 марта на 15 дней с целью сдерживания распространения коронавируса. Правительство прогнозирует увеличение количества зараженных людей до 10 тысяч.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает BBC. Ввести состояние повышенной готовности в Испании из-за коронавируса правительство призвали и оппозиционные партии. Они также заявили, что проголосуют за дополнительное финансирование для борьбы с распространением коронавируса.
Важно В каких странах из-за коронавируса действует ограничение или запрет въезда: список
Что будут предусматривать ограничительные меры в Испании
- ограничение передвижения людей и транспорта;
- подготовка к эвакуации;
- возможность временной передачи в собственность государства имущества;
- ограничение продажи и вывоза отдельных категорий товаров;
- возможность вмешательства со стороны государства в деятельность коммерческих учреждений, но не частных домохозяйств.
Внимание! По состоянию на 13 марта в Испании подтверждено 4200 случаев заражения коронавирусом. 189 человек выздоровели, 120 – умерли.
Отметим, что подобные ограничения из-за коронавируса уже ввели в Болгарии, Словакии, Чехии, Венгрии, Латвии и Эстонии.
Коронавирус в мире: последние новости
- ВОЗ признал коронавирус пандемией, ведь он распространился по всему миру.
- По состоянию на 13 марта количество инфицированных коронавирусом в мире выросло до 135 232.
- От заболевания умерло 4 981 человек. В то же время есть и хорошие новости. Выздоровели уже 69 642 инфицированных.
- Сейчас вакцины от коронавируса нет, однако США и Китай работают над ее разработкой.
- Наименьшие риски заболеть коронавирусом у возрастной группы – 10-39 лет всего 0,2%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте от 80 лет, для них этот показатель составляет 13,5%.