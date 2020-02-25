Испанка: жуткие факты о самом смертоносном вирусе гриппа

"Испанка "— вирус, который вспыхнул и угас во время Первой мировой войны. В 1918 году недуг вызвал наибольшую по смертности пандемию гриппа в истории человечества.

Австрийский архитектор Отто Вагнер, французский поэт Гийом Аполлинер, немецкий философ Макс Вебер – все они умерли в прошлом веке от особого гриппа.

Актуально: Что такое коронавирус и грозит ли он человечеству

Нечеловеческие муки, не гнушалась ни детьми, ни стариками, жертв считала миллионами – испанку исследуют до сих пор. Этот вирус за первые 25 недель убил больше людей, чем СПИД за 25 лет. В общем заразил во всем мире 400 миллионов людей.

Как болезнь "путешествовала" по миру

Благодаря техническому прогрессу распространялась болезнь по миру с бешеной скоростью. По некоторым версиям, сначала грипп "захватил" Испанию, отсюда и название "испанка".



Болезнь вспыхнула в последние месяцы Первой мировой войны

В 1918 году в Испании было 8 миллионов инфицированных людей, а это почти 40% тогдашнего населения страны. Впрочем, ученые до сих пор спорят, где именно вспыхнул вирус. Недуг распространился и на другие государства Европы, появился в Африке, США и Азии.

Впервые испанку начали изучать в США. В штате Канзас. В марте 1918 года одному из солдат военного лагеря Фенстоун диагностировали вроде "сильную простуду".

И только мужчину отправили в изолятор, как к врачам обратился еще один служащий с теми же симптомами: лихорадка, боль в мышцах, резкая головная боль.



Больные "испанкой" в американском госпитале

Пациенты приходили один за одним. За пол дня врачи обнаружили более 100 инфицированных. К концу недели их было 500. За два месяца – 1127 инфицированных солдат.

Они готовились отправляться в Европу, на Первую мировую. Медики которые следили за здоровьем воинов, от путешествия не отговаривали. Поэтому за океаном оказались тысячи инфицированных солдат.

Испанский грипп вызвал пандемию, потому что, во-первых, молниеносно распространялся воздушно-капельным способом. Во-вторых, инфицированные успешно возили недуг по миру на кораблях, поездах.



"Испанка" унесла жизни до 100 миллионов людей

В Западной Украине "испанка" началась весной 1918 года, до Киева добралась осенью. В сентябре врачи зарегистрировали 1200 больных испанкой, из них 201 человек умер.

Шокирующие симптомы испанки и последствия пандемии

Люди сходили с ума от страха перед смертельным вирусом. В Европе закрывали школы, суды, церкви. В одном из американских сел вообще запретили рукопожатие.

Испанский грипп – симптомы •резкая головная боль;

• ломота костей;

• снижение артериального давления;

• слабость в теле;

• температура, которая иногда "перескакивала" и за 40 градусов;

• тошнота и рвота.

Далее-ужасные осложнения.

"Симптомы впечатляющие: некоторые люди буквально тонули в собственной мокроте. Когда вирус поражал легкие, люди выплевывали кровь из ушей и носа. Люди становились синими или фиолетовыми, они просто падали на улицах", – рассказала доктор Мэри Добсон.

Те, кого вирус поражал первыми — возрастная группа от 20 до 40 лет. А это очень необычно для эпидемии гриппа или пандемии,

– подчеркнула она.

"Испанка" — это вирус, который мутировал. Сначала недуг поражал животных, а тогда добрался до человека. Считается, что этот пандемический штамм происходит от двух неродственных вирусов свиней. Похоже, он содержит еще и гены вирусов человека и птиц.

Американский историк Альфред Кросбиф так описал последствия испанки в одном из американских городов: "Похоронные бюро повышали цены буквально на 600%, а тела в городском морге складывали в 4-5 рядов. Двери всегда были открыты, чтобы выветрить трупный смрад из помещения. Поэтому прохожие могли наблюдать за тем, какой ужас творится в помещении".



Людей хоронили без отпевания священниками

Врачи так и не изобрели специальных лекарств, но улучшили профилактику и усовершенствовали лечение симптомов. Так, за 18 месяцев "испанка" превзошла все другие пандемии мира. Больше жертв, а их было от 50 до 100 миллионов, не забирал ни один грипп до или после 1918 года.

Исследование вируса и профилактика

Сейчас врачи продолжают исследовать болезнь. Например, в конце 20 века ученые раскопали тело жительницы Аляски, пораженное этим вирусом. Женщина была похоронена в арктической вечной мерзлоте в течение 80 лет — со времени вспышек испанки.

Ученые исследовали тело, выделили из него возбудитель вируса. А тогда заразили им обезьян. Симптомы давно забытой на то время испанки появились в течение суток после попадания вируса, а дальнейшее разрушение легочной ткани было настолько быстрым, что, если бы обезьян не убили через несколько дней, они буквально утонули бы в собственной крови.

Знание того, как происходит такое стимулирование, может привести к разработке новых методов лечения. Поэтому мы лучше подготовимся к любой будущей пандемии,

– подчеркнул инфекционист Рон Катлер.

Еще одна вспышка испанки маловероятна, уверены врачи. И все же грипп — любой его штамм, может привести к летальным последствиям. Существуют мутировавшие виды свиного и птичьего гриппа.

Интересно! Предшественник коронавируса 2019-nCoV: почему SARS опаснее

Наименьшее, что можем сделать сейчас — это соблюдать правила гигиены, вакцинироваться, а во время вспышек, которые постоянно случаются в Украине зимой, избегать больших скоплений людей.

Напоследок — если чихаєте, кашляете или имеете высокую температуру, следует немедленно обратиться к врачу. Человек умирает обычно не от вируса гриппа, а от осложнений, что их вызывает недуг.