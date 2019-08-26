Испанский грипп – страшная болезнь, которая унесла 100 миллионов жизней: жуткие факты

Испанский грипп – это заболевание, которое безжалостно убивало как детей, так и взрослых. От него не было панацеи, а жертвами стали около 100 миллионов людей во всем мире.

История болезни

Испанский грипп имеет довольно длинную историю. Похожее заболевание еще в 412 году до нашей эры описывал Гиппократ. Одним из первых зарегистрированных названий такого недуга была "Итальянская лихорадка". Ее часто фиксировали на территории Италии. Однако такие трагические последствия впервые были как раз во время пандемии 1918-1919 годов.

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За 18 месяцев "испанка" убила по разным данным от 50 до 100 миллионов человек. Заразиться же успели около 400 миллионов, в то время это был каждый пятый житель Земли.

Болезнь вспыхнула в последние месяцы Первой мировой войны и получила свое название из-за того, что Испания не участвовала в военных действиях, соответственно, на нее не распространялась цензура. Таким образом, именно эта страна первой подняла шум в средствах массовой информации. В мае 1918 года здесь были заражены восемь миллионов людей, то есть 38% населения.



Жертвами болезни стали около 100 миллионов человек

Болезнь распространилась по миру с невероятной скоростью. Города объявляли карантин, закрывали публичные места: суды, школы, церкви и театры. В штате Калифорния местные власти обязали всех носить марлевые повязки. Несоблюдение этого постановления грозило штрафом и даже тюремным заключением. Однако такое решение не спасло ситуацию, болезнь уже распространилась на этой территории, поэтому для таких методов борьбы было слишком поздно.



Людей заставляли носить маски

В целом испанский грипп убил больше американцев, чем погибло во время двух мировых войн, а также корейской и вьетнамской войн вместе взятых.

После окончания Первой мировой войны грипп начал распространяться с новой силой. Причиной этому было массовое перемещение войск стран-участниц. Иммунная система солдат была довольно слабой из-за химических атаки. В Барселоне ежедневно умирали около 1200 человек.

Симптомы и лечение

Болезнь атаковала коварно, симптомы развивались быстро, а смерть наступала внезапно. Иногда люди даже не успевали понять, что они уже заразились. Осталось много свидетельств о том, что они падали мертвыми прямо на улице, хотя до этого даже не выглядели больными. Причиной этому часто была сердечная недостаточность.

Сознание людей заполонил страх, который сковывал и затмевал разум. Многие больные гриппом не выдерживали давления и накладывали на себя руки. Были и случаи, когда родители собственноручно убивали своих детей, чтобы те не мучились от болезни. В ритуальных агентствах городов не хватало гробов, тел в моргах было вдвое больше, чем заготовленных гробов.



Похоронные процессии не прекращались в течение дня

Людей хоронили без отпевания священниками, по несколько в яме. Особенно часто такое практиковали, если погибало много членов одной семьи. Похоронные процессии не прекращались в течение всего дня. В некоторых городах не оставалось ни одного здорового врача, но и они в то время мало чем могли помочь.

Медикаментозное лечение не помогало. Люди спасались всем, чем могли, даже алкоголем. Кроме употребления виски, прибегали к:

– курению сигар;

– полосканию ротовой полости соленой водой;

– прогулкам на свежем воздухе и другим не слишком действенным способам.



В Барселоне ежедневно умирали около 1200 человек

Иногда и сами медики лечили своих пациентов довольно странными способами:

– погружали в ледяную воду;

– проводили кровопускание;

– осуществляли хирургические вмешательства.

Однако ни один из этих методов не помогал.

Причины смертности

Исследовать заболевание, которое убило такое огромное количество людей, удалось лишь в 2002 году. За несколько лет до этого Институт молекулярной патологии армии США получил образец вируса. Ученые взяли его с тела коренной жительницы Аляски, которая была похоронена в вечной мерзлоте. Этот образец позволил ученым воссоздать генную структуру вируса. Как выяснилось, "испанка" очень похожа на вирус современного птичьего гриппа.

Также ученые определили причину чрезвычайно высокой смертности. Вирус этого вида проникает глубоко в легкие и вызывает пневмонию, которая и приводит к смерти. Также было доказано, что этот вирус вызывал пандемии в 1978 и 2009 годах, однако не с таким большим количеством летальных случаев.

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Испанский грипп иногда истреблял целые поселения. Эта болезнь в течение 24 недель унесла больше жизней, чем СПИД за 24 года. "Испанка" была одной из самых опустошительных пандемий в истории человечества. До наших дней сохранились много свидетельств, рассказывающих об атмосфере, которая царила тогда в обществе. Люди были в отчаянии, практически каждого коснулась эта трагедия.

Война закончилась, а смерти продолжались. От этой болезни погибли и известные люди: французский поэт Гийом Аполлинер, немецкий философ Макс Вебер и украинская актриса немого кино Вера Холодная.



Похороны 25-летней Веры Холодной