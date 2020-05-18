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Использование масок может уменьшить распространение вируса более чем на 60%, – исследование

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Почему носить маски – важно
Почему носить маски – важно / Иллюстративное фото

Специалисты из университета Гонконга провели исследование на хомяках, которое показывает, что использование масок уменьшает распространение вируса.

Команда исследователей разместила искусственно зараженных хомяков рядом со здоровыми грызунами того же вида, разместив клетки так, чтобы поток воздуха курсировал от инфицированных животных к здоровым, сообщает Medical Express.

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Между клетками ученые закрепляли хирургические маски. Во время эксперимента исследователи обнаружили, что бесконтактная передача вируса с использованием масок может замедлиться на более чем 60%.

В течение недели две трети хомяков, которые не были защищены средствами защиты, – заразились.

Интересно, что когда исследователи поместили хирургические маски в клетку с инфицированными животными, передача вируса снизилась более чем на 15%. Когда же маски поместили и в клетку со здоровыми хомяками, то передача вируса снизилась еще на 35%.

В то же время те хомяки, которые заразились в масках, получили значительно меньшую инфекционную дозу возбудителя, чем те грызуны, которые не были защищены масками.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Профилактика заболеваний исследования Китай Коронавирус COVID-19
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