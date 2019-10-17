Использование КОК не с целью контрацепции: для чего и кому их назначают

КОК – это не только защита от нежелательной беременности, но и чистая кожа, блестящие волосы и стабильный настроение. В таком случае, возможно, легче заменить процедуры у косметолога волшебной таблеткой?

Эндокринолог Мария Черненко рассказала для Anywell в каких случаях назначают комбинированные оральные контрацептивы (КОК) не для контрацепции.

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Чаще всего назначают КОК для того, чтобы снизить гиперандрогению – повышенную выработку тестостерона, которую сопровождает синдром поликистозных яичников. Синдром проявляется нерегулярными месячными (начальная жалоба женщин), а в дальнейшем – проблемами с овуляцией и невозможностью забеременеть.

Гиперандрогению могут вызвать также проблемы в работе надпочечников. Если такие проблемы проявляются на поздних стадиях, вылечить их удается не всегда. А вот на ранних стадиях проблему могут решить оральные контрацептивы.

Перед началом планирования беременности, КОК можно вовремя отменить.

Как действуют гормональные контрацептивы

Все оральные контрацептивы будут улучшать состояние кожи и волос на голове, уменьшать рост волос по телу, если они растут интенсивно.

КОК содержат и эстрогены, и прогестины. Их комбинация стабильная и имеет выверенные соотношения, приводящее к тому, что гипофиз вырабатывает меньше тестостерона, который в свою очередь, не стимулирует яичники к избыточной выработки гормона.

Риски использования КОК не с целью контрацепции

Стоит помнить, с какой бы целью не предназначались оральные контрацептивы, риски будут одинаковыми. Наибольшая опасность при использовании КОК – риск тромбозов и развития рака молочной железы.

Назначая КОК, эндокринолог спрашивает, планирует ли женщина беременность в ближайшие год-полтора. Если да, контрацептивы не назначаются, ведь эффект от них может храниться и через месяц применения. Однако для максимального результата КОК следует принимать минимум год. Иногда, если противопоказаний нет, контрацептивы назначаются на 5-10 лет.

Хорошая новость в том, что препараты постоянно совершенствуются. Современные гораздо безопаснее тех, что были раньше, побочных эффектов наблюдается значительно меньше. Однако назначение КОК требует контроля врача, важно не назначать контрацептивы самостоятельно, руководствуясь советами подруги или фармацевта.



Не стоит назначать КОК самостоятельно

Кто назначает оральные контрацептивы

Назначение КОК должно решаться несколькими врачами, как минимум эндокринологом и гинекологом. В обязательном порядке проводят маммографию и УЗИ органов малого таза, оценить результаты должен профильный врач. Полезным может быть семейный врач, который будет согласовывать процессы.

КОК при акне, но отсутствии синдрома поликистозных яичников

Опытные дерматологи рекомендуют сходить к эндокринологу и проверить состояние гормонов, чтобы определить. есть ли проблема и насколько она глубока.

Если нарушения незначительны, польза от назначения КОК может не превалировать риски.

В таком случае лучше лечить кожу путем косметических процедур и других рекомендаций дерматолога. Ведь современные препараты локального действия, в частности изоретиноиды, могут быть достаточно эффективными при акне.