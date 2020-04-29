Испытание вакцины от COVID-19: история добровольца, который согласился на эксперимент

Шон Дойл – 31-летний студент-медик и кандидат наук. Несмотря на все свои медицинские знания, он точно не мог знать все риски, на которые согласился, став добровольцем на испытание экспериментальной вакцины против коронавируса COVID-19.

О рисках экспериментальной вакцины от COVID-19 "никто не знает"

Об этом пишет CNN. Шону вкололи экспериментальную вакцину в одном из исследовательских университетов в США. Медики сказали ему о возможных побочных эффектах, такие как болезненность в руке, лихорадка, недомогание.

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Но когда вы в числе первых в мире людей, которые получили инъекцию вакцины от коронавируса, настоящий ответ о рисках – это просто "мы не знаем".



Сейчас риски испытания экспериментальной вакцины от COVID-19 неизвестные / Фото: Unsplash

Шон Дойл согласился стать добровольцем. Что интересно, раньше в 2017 году стал одним из первых, кто получил вакцину против Эболы.

"Я помню тот страх и вспышку в Западной Африке. Страх перед людьми и их здоровьем, а также страх относительно того, может ли вирус выйти из Западной Африки и распространиться в другие места мира", – вспомнил он.

Шон считает, что такие добровольцы, как он, подвергают себя риску для большего блага.

Я разговаривал с друзьями и семьей. Все они выражали обеспокоенность получения экспериментальной вакцины, ведь никто не знает, какие могут быть побочные эффекты. Но они доверяли моему решению,

– сказал он.

Исследователи считают, что вакцину надо разработать быстро и проверить ее на безопасность и эффективность. Всего за несколько месяцев вирус распространился почти во всех странах и теперь никто не застрахован от заболевания. Поэтому срочный темп вполне понятен.

"С этой вакциной никто не знает, какие последствия будут. Но, думаю, эти потенциальные риски меньше потенциальных преимуществ этой вакцины, потому что сейчас нет больших профилактических мероприятий по сдерживанию коронавируса", – поделился Шон.



"Опаснее вируса только плохая вакцина" / Фото: Unsplash

Врач Амеша Адалья, старший научный сотрудник, отмечает, что сроки этой вакцины были более быстрыми по сравнению с другими.

Разработка вакцины обычно измеряется годами, а иногда даже десятилетиями. И есть некоторые инфекционные заболевания, против которых мы не имеем вакцины после лет работы, как, например, ВИЧ или гепатит С,

– добавил врач.

Доктор Питер Хотес, ведущий эксперт по вопросам инфекционных заболеваний и разработки вакцин из Медицинского колледжа Бэйлора, признался, что не может вспомнить любой другой пример, когда разработка вакцины шла так быстро.

Добавим, что самая быстрая вакцина, которая была разработана – против свинки. После того, как изобретатель вакцины Морис Гиллеман выделил вирус свинки у своей 5-летней дочери в 1963 году, вакцина вышла на рынок через четыре года.

"Мы, безусловно, стараемся, я имею в виду, наши ученые сейчас работают днем ​​и ночью в лаборатории", – сказал Питер Хотес.

Опаснее, чем вирус, только плохая вакцина

Безопасность всегда важна, особенно, если это касается вакцин.

Скажем, терапевтические препараты часто впервые испытывают на людях с поздней стадией заболевания, зато вакцины дают здоровым людям для профилактики заболевания. У здоровых добровольцев, на которых испытывают вакцины от коронавируса, есть риски заболеть другими болезнями.

Исполнительный директор программы ВОЗ по вопросам чрезвычайных ситуаций со здоровьем Майк Райан заявил на брифинге месяц назад, что нужно время для тестирования новых вакцин.

Многие люди спрашивают: "Ну зачем нам тестировать вакцины? Почему мы просто не делаем вакцины и не даем их людям?" Ну, мир научился на многих уроках массового использования вакцин и понял, что опаснее, чем плохой вирус, только плохая вакцина,

– отметил Райан.



Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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