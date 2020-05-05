Испытания украинского препарата против COVID-19 разрешили в 5 больницах: приказ Минздрава

Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата "Биовен" в лечении пациентов с коронавирусной болезнью. Исследования стартуют в 5 украинских больницах.

Об этом говорится в приказе министра здравоохранения Максима Степанова, опубликованном на сайте ведомства.

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Препарат предназначен для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни.

Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению,

– говорится в приказе.

Действующим компонентом препарата являются антитела, которые обладают специфической активностью против различных возбудителей – вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса и ряда других заболеваний.



Скриншот с сайта Минздрава

Исследование проведут в таких медицинских учреждениях:

Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Белоцерковская больница №3 (3 инфекционное отделение);

Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

Одесская инфекционная больница (отделение №10).

Что известно о препарате Биовен

Биовен – что это за препарат? Препарат является иммунологически активной белковой фракцией (IgG), выделенной из плазмы крови человека, очищенной и концентрированной методом фракционирования этиловым спиртом.

Биовен будут тестировать в виде раствора для инфузий. Одна доза объемом 1 мл содержит 0,1 г иммунологически активной белковой фракции IgG.

"Биовен 10" содержит иммуноглобулины: 52% IgG1, 32% IgG2, 7% IgG3 и 4% IgG4. Производитель – ООО "Биофарма Плазма".

Иммуноглобулин G – что это?

Иммуноглобулин G – класс антител, которые составляют около 75% антител в плазме крови человека. Эффективны против вирусов, нейротоксинов, грамположительных бактерий, столбняка, малярии; активируют силу комплемента и участвуют во вторичном иммунном ответе, образовании иммунных комплексов.

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