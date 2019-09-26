Исследователи назвали болезнь, которую провоцируют воспаленные десны

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Здоровье десен
Здоровье десен / www.ccyp.com

Люди с периодонтозом чаще страдают от гипертонии. Вероятно, болезни имеют общую причину.

Специалисты из Университетского колледжа Лондона обнаружили связь между воспалением десен и риском повышенного давления, рассказывает New Atlas.

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Такие выводы подтверждает метаанализ 81 исследования, который охватывает жителей 26 стран.

По словам ученых, корреляция между сложностью периодонтоза и гипертонией была линейной. Чем хуже состояние десен, тем выше риск повышенного давления.

Воспаленные десны провоцируют гипертонию

Умеренный периодонтоз повышает вероятность гипертонии на 22%, а тяжелая степень пародонта – на 49%.

При этом утверждать, что периодонтоз приводит к гипертонии – не стоит, подчеркивают исследователи.

Из 12 исследований этой темы, пять экспериментов доказали, что терапия периодонтоза улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Пока авторы выдвигают две гипотезы: либо оба состояния вызваны воспалительными процессами в организме, или определенными бактериями в полости рта.

И хотя причины пока не совсем исследованы, состояние полости рта уже сегодня можно считать маркером, который выявляет пациентов с повышенным риском гипертонии.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания
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