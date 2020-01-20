Историю прививок предлагают фиксировать квантовыми тату

Американские ученые вакцинировали свиней от полиовируса, предварительно добавив в препарат коллоидные квантовые точки, которые могут выпускать инфракрасные лучи.

После этого, специалисты предложили применить эту технологию на людях, чтобы история прививок фиксировалась в коже пациента, сообщает Science Translational Medicine.

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Крайне важно, чтобы человек рассказывал своему врачу о своих предыдущих прививках, но большинство взрослых людей не могут привести не то что точные даты, но и вакцинировались ли они от чего-то или нет. А от этого важного фактора зависит лечение пациента.

Чтобы избавить врачей необходимости вести документацию, ученые из Массачусетского технологического института предложили записывать историю прививок буквально на человеке. Исследователи предположили, что с вакциной можно вводить под кожу метки, которые будут храниться там годами без вреда для здоровья. Ученым не хватило терпения подождать несколько лет для окончательных результатов, но через 9 месяцев пробная метка еще даже не начала исчезать.

Метка на коже выглядит, как у героев из фильма "Аватар"

Специалисты решили применить коллоидные квантовые точки, в которых ядро из меди, индия и серы, а оболочка из алюминия и сульфида цинка. После этого они откалибровали наночастицы таким образом, чтобы те испускались в инфракрасном диапазоне, после чего проверили их на обесцвечивание.

После дозы солнечного света, которая является аналогичной пяти годам жизни на солнце, наночастицы сохранили около 13% первоначальной интенсивности свечения. После этого ученые "завернули" наночастицы в полимерные капсулы, которые не вызывают иммунного отторжения.



Сверху кожа свиньи, а снизу кожа человека – фото сделанное с помощью обычного смартфона с фильтром для ИК света

Эффективность средства они проверили вместе с препаратом от полиовируса, который вводили свиньям с помощью растворимых микроигл. Животные не выглядели раздраженными, и на гистологических препаратах кожи исследователи заметили лишь минимальные следы реакции на посторонний предмет – в тканях размножались макрофаги, но не образовывали вокруг места укола фиброзную капсулу, как бывает при отторжении.

Соседство с посторонним веществом не повлияло на эффективность вакцины – количество антител к поліовірусу в крови животных не отличалась от контрольной группы свиней, которых прививали обычной иглой.

Чтобы идентифицировать кристаллическую метку в коже, авторы собрали простую конструкцию из инфракрасного диода и смартфона, заменив в нем фильтр ограничения инфракрасного света на тот, который пропускает только его. Для идентификации метки достаточно лишь посветить устройством на кожу.

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