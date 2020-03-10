Как живет Италия во время эпидемии коронавируса: эксклюзивные истории украинцев

В Италии стремительно распространяется коронавирус. Власть уже объявила о начале карантина на территории всего государства. Среди 60 миллионов людей в закрытых домах оказались и украинцы. Как изменилась жизнь Италии и действительно ли в магазинах уже нет продуктов – читайте в эксклюзивном материале 24 канала.

По состоянию на 10 марта количество жертв коронавируса в Италии резко возросло до 463. Общее количество инфицированных приближается к 10 тысяч человек.

Украинцы, проживающие в Италии, рассказали журналистам 24 канала, что на самом деле происходит в стране.

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Коронавирус в Венеции

Украинка Настя проживает в городе Виченце близ Венеции. Девушка рассказала, что карантин в детских садах и школах ввели еще месяц назад. Однако каждый раз его продолжали на некоторое время.

Сейчас дети учатся в онлайн-режиме. Школьники должны вернуться в школу не раньше, чем 5 апреля,

– добавила Настя.

Всех отправили на карантин

Все работники теперь работают из дома. Правда, украинские заробитчане остались на некоторое время без работы.

По словам Насти, иногда люди скрывают, что больны. Недавно в Неаполе адвокат заболел коронавирусом и продолжал работать в офисе. Из-за мужчины на карантин отправили 500 человек.

Власть призывает постоянно мыть руки, оставаться дома и держать дистанцию между людьми около 1–2 метров,

– пояснила девушка.

Как реагируют на эпидемию итальянцы

По словам Насти, итальянцы очень напуганы ситуацией с коронавирусом, но больше всего паникуют пенсионеры.

Обратите внимание! Больше всего летальных случаев от коронавируса происходят именно с пенсионерами.

В Виченце даже закрыли дома престарелых для посещений. В целом улицы города и общественный транспорт пустуют.



Люди избегают общественного транспорта в Италии / Фото 24 канала

В то же время в городе не закрыли рестораны, однако количество посетителей существенно уменьшилось. Перед входом в ресторан обязательно нужно воспользоваться дезинфектором для рук.

Вчера хотела поздороваться с итальянкой, но она сказала не подходить к ней, потому что боится. Итальянцы очень напуганы,

– рассказала Настя.

Как выглядят улицы в городе Виченца, что вблизи Венеции / Фото 24 канала

Дефицита продуктов нет

Украинка добавила, что сейчас в магазинах есть продукты. Продавцы работают в масках и перчатках.



В Виченце продавцы работают в защитных масках и перчатках / Фото 24 канала

Однако несколько дней назад на полках осталась только капуста и зелень. По словам Насти, средства для дезинфекции и маски практически отсутствуют в аптеках. Кроме того, маски стоят по 20 евро за 1 штуку, то есть около 560 гривен. В Украине цена за маску – от 5 до 10 гривен.

Все ждут тепла. Говорят, что во время жары вирус может исчезнуть,

– сказала Настя.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что риск пандемии COVID-19 (заболевания, вызванного новым коронавирусом) увеличился. Более того, коронавирус может не ослабнуть с приходом тепла.

Как выглядят магазины во время эпидемии коронавируса в Италии / Фото 24 канала

Больницы – переполнены

Несмотря на то, что в Виченце еще не подтвердили ни одного случая коронавируса, больницы везде переполнены. Людям не рекомендуют посещать медицинские учреждения без надобности.

Тем временем МАУ массово отменяет рейсы из-за коронавируса

Коронавирус в Милане

Украинка Надежда проживает в Милане. О начале карантина власти сообщили местным еще 7 марта. Тогда за сутки коронавирусом заболело более тысячи человек. Сейчас въезд и выезд из города запрещены.

По словам женщины, в больницах нет мест, все общественные и образовательные учреждения – закрыли. Кроме того, туристические места сейчас также невозможно посетить. Предварительно карантин продлится в Милане до 3 апреля.

В церквях запретили проводить литургию, отели закрываются тоже. На улицу разрешили выходить только в магазин, в аптеку и на работу,

– рассказала Надежда.

Улицы в туристическом Милане пустуют / Фото 24 канала

Украинка уверяет, что продуктов в магазинах достаточно.



В Милане нет проблем с продуктами в магазинах / Фото 24 канала

Надежда рассказала, что все жители города должны заполнить специальный документ на случай, если остановит полиция. В анкете нужно указать фамилию, имя, год рождения, где живешь и где работаешь.



Так выглядит документ, который должен заполнить каждый житель Милана / Фото 24 канала

Обратите внимание! В Ломбардии из-за сильной вспышки коронавируса ввели штрафы для людей, которые выходят из дома без причины – около 270 евро.

Кстати Wizz Air и Ryanair отменили все рейсы в Италию

Коронавирус в Риме

Жительница Рима Элизабетта Бруно рассказала, что за день до объявления карантина она работала в офисе в перчатках и маске. Однако к вечеру все изменилось. Итальянцам сказали не выходить из дома.

Если необходимо выйти из дома, им нужно заполнить бланк, в котором указывают информацию, куда и зачем они идут.

Из города, по словам женщины, можно выезжать только в том случае, если в других городах есть родственники и им нужна помощь. Итальянка также рассказала, что в супермаркет пускают группами и обязательно в перчатках.

Большая группа или нет – зависит от того, большой супермаркет. Многого в супермаркете нет, поскольку многие поставщики с севера Италии. Люди скупают все на всякий случай,

– поделилась Элизабетта и призналась, что ощущение, будто она в фильме "Я – легенда".

В Ватикане из-за распространения нового коронавируса до 3 апреля закрыли площадь и базилику Святого Петра, а также другие туристические места.

Коронавирус в Вероне

Анна Алексеева работает в итальянской Вероне, что в регионе Венето. По ее словам, до 9 марта на улицах города, в частности на главной площади, было много людей. Карантина не слишком придерживались.

Анна Алексеева – гид. Украинка рассказала, что сейчас все экскурсии на март и апрель отменили.

Мы сидели с мужем в пиццерии. Один стол был занят, один свободен. То есть соблюдается расстояние один метр. Итальянцы привыкли все время пить кофе у барной стойки, сейчас это запрещено,

– сказала Алексеева.

Анна Алексеева о коронавирусе в Вероне: смотрите видео

Что известно о коронавирусе в Италии?В Европе Италия больше всего страдает от эпидемии коронавируса. По общим показателям инфицированных и погибших в результате эпидемии государство находится на 2 месте после Китая, который и стал источником коронавируса.



В европейском государстве эпидемия распространяется уже несколько недель подряд, а количество погибших постоянно растет. Сначала коронавирус активно распространялся на севере государства, в частности в регионе Ломбардия. Однако позже болезнь распространилась на всю страну, хотя на севере ситуация и до сих пор самая страшная.



Из-за обострения эпидемической ситуации в Италии, а именно стремительного распространения коронавируса, МИД Украины рекомендует гражданам воздержаться от поездок в Италию.



Мифы и правда о коронавирусе/Инфографика 24 канала

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